Які нові водійські послуги українці отримуватимуть в «Дії»

Уряд України дав «зелене світло» на запуск нових цифрових послуг для водіїв у застосунку «Дія».

Відтепер українці зможуть керувати своїми номерними знаками онлайн — без необхідності відвідувати Сервісні центри МВС mmr.net.ua.

Завдяки новій функції користувачі зможуть залишати свої номерні знаки після перереєстрації транспортного засобу чи заміни техпаспорта просто через «Дію». Згодом ці номери можна буде закріпити за новим автомобілем.

Як зазначають у Міністерстві цифрової трансформації, раніше для цього потрібно було їхати до Сервісного центру, аби здати номерні знаки на зберігання. Тепер же процес стане повністю онлайн — номери залишатимуться у власника, а їхні дані зберігатимуться у цифровому форматі.

Інші нововведення

можливість переглядати збережені номерні знаки,

змінювати спосіб їх зберігання,

продовжувати термін дії,

бронювати певні комбінації для майбутнього використання.

Найближчим часом нові сервіси з’являться у застосунку «Дія».

Про початок їхньої роботи розробники пообіцяли повідомити на офіційних ресурсах.

Нагадаємо, у «Дії» запустили онлайн-сертифікацію операторів протимінної діяльності. Тепер майже всі етапи процедури можна пройти дистанційно: від подання заявки на сертифікацію до апеляції. Єдиним винятком залишиться виїзна перевірка на місці.

Для операторів та органів сертифікації створені окремі кабінети, що дає можливість швидко обмінюватися документами та коментарями. Кожен етап має визначені терміни, а мінімальний строк сертифікації становитиме один місяць.

184 млрд грн. Про це З 2020 року сервіс «Дія» приніс Україні сукупний антикорупційний та економічний ефект у розмірі. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, посилаючись на дослідження компанії Civitta. Дослідження охопило 87 послуг у застосунку та на порталі, включаючи базові послуги, програми підтримки та сфери з високим корупційним ризиком.

