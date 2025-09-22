У Мінцифри розповіли про плани монетизувати «Дію» Сьогодні 20:42 — Фінтех і Картки

Ідея єдиного центру документів та державних послуг для громадян перетворюється на маркетинговий застосунок. «Дія» ставатиме більш монетизованою.

Про це розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

За її словами, у «Дії» запланований маркетплейс, де компанії безпосередньо зможуть пропонувати власні послуги. Послуги для бізнесу будуть платними, як вже наявний мультишеринг документів, котрий має великий попит.

В умовах війни, коли держава потребує коштів, «Дія» підсилюватиме монетизацією.

Також Мінцифри анонсує платну послугу для бізнесу з перевірки правдивості даних клієнтів.

Значна увага у «Дії» приділяється штучному інтелекту. Нещодавно запустили національний ШІ-бот для надання держпослуг. Персональний асистент надаватиме послуги та відповіді на питання на порталі «Дія». Під час надання таких послуг, як отримання ветеринарної ліцензії, штучний інтелект здійснює попередній аналіз документів, перевіряє відповідність вимогам та надає рекомендації.

