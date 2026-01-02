0 800 307 555
Starlink переводить тисячі супутників на нижчі орбіти

У 2026 році компанія Starlink має намір реалізувати масштабний план щодо зміни конфігурації свого супутникового угруповання. Ключовим етапом цієї стратегії стане поступове зниження робочої висоти космічних апаратів, повідомляє Новое время.
Згідно з офіційними заявами керівництва SpaceX, супутники, які наразі функціонують на висоті близько 550 кілометрів, будуть переведені на нижчу орбіту — до рівня 480 кілометрів.
Віцепрезидент SpaceX з розробки Starlink Майкл Ніколлс підтвердив, що цей процес торкнеться всіх апаратів, що перебувають на великих висотах. Очікується, що повна переконфігурація системи буде завершена протягом поточного року. Основною причиною такого рішення стала зростаюча стурбованість світового співтовариства з приводу перевантаженості низької навколоземної орбіти. Останніми роками кількість запущених апаратів для потреб зв’язку, інтернету та спостереження за Землею збільшилася в геометричній прогресії, що створює реальні загрози для безпеки майбутніх місій.
Зниження орбіти розглядається фахівцями як ефективний метод зменшення ризику зіткнень. За словами Ніколлса, на висоті нижче 500 кілометрів щільність космічних об’єктів і уламків значно менша, що автоматично знижує ймовірність критичних інцидентів. Крім того, робота на менших висотах має важливу екологічну перевагу: через підвищений опір земної атмосфери супутники, що відпрацювали свій термін, сходитимуть з орбіти набагато швидше. Це запобіжить накопиченню «мертвого» заліза, яке в іншому разі могло б обертатися навколо планети десятиліттями.
Рішення про маневр також продиктоване нещодавнім інцидентом. У грудні компанія зафіксувала аномалію на одному зі своїх апаратів на висоті близько 418 кілометрів. Унаслідок події, яку експерти назвали рідкісною кінетичною аварією, стався внутрішній вибух, що призвів до втрати зв’язку й утворення невеликої хмари уламків. Супутник миттєво втратив у висоті близько 4 кілометрів, що підтвердило необхідність більш суворого контролю за ешелонуванням супутникових груп.
На сьогодні мережа Starlink налічує майже 10 000 активних апаратів, забезпечуючи широкосмуговим доступом до інтернету споживачів і державні структури по всьому світу. Однак стрімке розширення угруповання викликає тривогу в астрономів і регуляторів, які побоюються ефекту неконтрольованого накопичення сміття. Перехід SpaceX до більш консервативного управління орбітою демонструє прагнення компанії до сталого розвитку космічної галузі та готовність адаптуватися до нових стандартів безпеки в умовах переповненого навколоземного простору.
За матеріалами:
Finance.ua
