Цифрові помічники для підприємців: 5 нових ШІ-асистентів на порталі Дія. Бізнес
Як повідомляє Мінцифри, запустили ШІ-асистентів на порталі Дія. Бізнес, які стануть персональними бізнес-помічниками.
ШІ уточнить запит, формує індивідуальну добірку матеріалів, сервісів і програм, що підтримуються, та підкаже наступні кроки.
На порталі вже працюють 5 персональних ШІ-асистентів:
- Роберт — відповідає на загальні запитання та підказує, де знайде інформацію.
- Фаундія — супроводжує шлях від бізнес-ідеї до запуску власної справи.
- Грант — допоможе підібрати фінансові можливості, програми підтримати та розробити бізнес-план.
- Смарт — підказує рішення для цифровізації та оптимізації бізнес-процесів.
- Маркет — асистент з експорту, який допоможе підготуватися до виходу на міжнародні ринки.
Як найти асистентів — дивіться за посиланнями.
Нагадаємо, що ШІ-асистенти на порталі Дія. Бізнес впроваджено за ініціативи Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, національного проєкту Дія. Бізнес, компанії EPAM Systems за підтримки проєкту «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України». Наповнення рішення не обов’язково відображає погляди Уряду США.
