Цифрові помічники для підприємців: 5 нових ШІ-асистентів на порталі Дія. Бізнес

Як повідомляє Мінцифри, запустили ШІ-асистентів на порталі Дія. Бізнес, які стануть персональними бізнес-помічниками.

ШІ уточнить запит, формує індивідуальну добірку матеріалів, сервісів і програм, що підтримуються, та підкаже наступні кроки.

На порталі вже працюють 5 персональних ШІ-асистентів:

Роберт — відповідає на загальні запитання та підказує, де знайде інформацію.

Фаундія — супроводжує шлях від бізнес-ідеї до запуску власної справи.

Грант — допоможе підібрати фінансові можливості, програми підтримати та розробити бізнес-план.

Смарт — підказує рішення для цифровізації та оптимізації бізнес-процесів.

Маркет — асистент з експорту, який допоможе підготуватися до виходу на міжнародні ринки.

Нагадаємо, що ШІ-асистенти на порталі Дія. Бізнес впроваджено за ініціативи Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, національного проєкту Дія. Бізнес, компанії EPAM Systems за підтримки проєкту «Кібербезпека критично важливої ​​інфраструктури України». Наповнення рішення не обов’язково відображає погляди Уряду США.

