Цифрові помічники для підприємців: 5 нових ШІ-асистентів на порталі Дія. Бізнес

Як повідомляє Мінцифри, запустили ШІ-асистентів на порталі Дія. Бізнес, які стануть персональними бізнес-помічниками.
ШІ уточнить запит, формує індивідуальну добірку матеріалів, сервісів і програм, що підтримуються, та підкаже наступні кроки.
На порталі вже працюють 5 персональних ШІ-асистентів:
  • Роберт — відповідає на загальні запитання та підказує, де знайде інформацію.
  • Фаундія — супроводжує шлях від бізнес-ідеї до запуску власної справи.
  • Грант — допоможе підібрати фінансові можливості, програми підтримати та розробити бізнес-план.
  • Смарт — підказує рішення для цифровізації та оптимізації бізнес-процесів.
  • Маркет — асистент з експорту, який допоможе підготуватися до виходу на міжнародні ринки.
Як найти асистентів — дивіться за посиланнями.
Нагадаємо, що ШІ-асистенти на порталі Дія. Бізнес впроваджено за ініціативи Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, національного проєкту Дія. Бізнес, компанії EPAM Systems за підтримки проєкту «Кібербезпека критично важливої ​​інфраструктури України». Наповнення рішення не обов’язково відображає погляди Уряду США.
За матеріалами:
Finance.ua
Фінтех
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
