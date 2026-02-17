Кількість платіжних карток в Україні збільшилася: Нацбанк назвав причину Сьогодні 07:29 — Фінтех і Картки

Емісія платіжних карток та інфраструктура в Україні зростають

За 2025 рік кількість платіжних терміналів у торговельній та сервісній мережах порівняно з 2024 роком збільшилася на 12,5% - до 558,6 тис. (із них майже 85% - безконтактні термінали). Це майже на 31% перевищує кількість платіжних терміналів на кінець 2021 року. Тобто термінальна мережа в Україні за кількістю не лише повністю відновилася від втрат першого року повномасштабного вторгнення, а й суттєво збільшила кількість платіжних пристроїв.

Про це свідчить аналіз статистичних даних за 2025 рік щодо операцій з платіжними картками, емітованими українськими банками та фінансовими установами, який проводить Національний банк у межах виконання функції оверсайта платіжної інфраструктури.

Кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, зокрема в інтернеті, за підсумками 2025 року також зросла — на 18,5% порівняно з 2024 роком, до 614,1 тис. (станом на 01.01.2025 — 518,4 тис.).

Кількість працюючих банкоматів залишалася незмінною упродовж 2025 року (15,7 тис.).

Загальна кількість платіжних карток

Також у минулому році збільшилася загальна кількість платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами. Станом на 1 січня 2026року їхня кількість досягла 148,7 млн. Це на 12,7% більше порівняно з підсумками 2024 року.

«Насамперед це зумовлено продовженням емісії платіжних карток у межах державних програм соціальної підтримки громадян („Національний кешбек“, „Зимова Підтримка“ тощо)», — пояснили в Нацбанку.

Зіставними темпами збільшувалася і кількість платіжних карток, із якими щомісяця здійснювалися видаткові операції. Так, кількість активних карток за рік зросла на 11,4% - до 65,4 млн шт. (44% емітованих платіжних карток).

Платіжна інфраструктура та платіжні картки, Інфографіка: НБУ

Тривала у 2025 році і тенденція минулих років щодо зростання кількості безконтактних активних платіжних карток. Їх кількість у грудні 2025 року збільшилася на 2,5% порівняно з груднем 2024 року — до 35,9 млн карток. Загалом більше половини (55%) активних платіжних карток — безконтактні.

Зберігають свою популярність і токенізовані платіжні картки (NFC-технологія). Так, у грудні 2025 року порівняно з груднем 2024 року їх кількість збільшилася на чверть (25,9%) — до 20,7 млн. Тобто токенізованою є кожна третя активна платіжна картка

У результаті приблизно 98% від кількості та суми безготівкових операцій у торговельній мережі у 2025 році здійснювалися з використанням безконтактної технології оплати та NFC-технології.

