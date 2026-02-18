В Ощадбанку пояснили, що буде з депозитом після завершення терміну дії картки Сьогодні 08:01 — Кредит&Депозит

Для отримання депозитних та пенсійних коштів необхідно оформити нову картку до рахунку, якщо термін дії старої закінчився

В Ощадбанку пояснили, як клієнтам отримати депозитні кошти у разі завершення строку дії платіжної картки та які обмеження діють для цифрових карт.

Про це пишуть Новини. Live із посиланням на повідомлення банківської установи.

Що буде з депозитом після завершення строку дії картки

Клієнт банку звернувся із запитаннями щодо виплати депозитних коштів, якщо завершується термін дії картки.

«Якщо я оформлю депозит на 6 місяців, а картку не зможу продовжити чи перевипустити після 30.06.26 р., то куди повернуться мої кошти з відсотками? Це тільки карта буде заблокована після 30.06.26 року? А через додаток Мобільний Ощад я зможу користуватись своїми коштами? Якщо я додам цифрову картку, я зможу користуватись нею (онлайн) після 30.06.26 р. в додатку для оплати комунальних послуг чи поповнення мобільного? Чи „перекинути“ гроші з основної картки на цифрову?», — йдеться у повідомленні.

В Ощадбанку пояснили, що повернення суми вкладу та нарахованих відсотків здійснюється на рахунок, зазначений під час відкриття депозиту, а не безпосередньо на картку. Платіжна картка є лише інструментом доступу до коштів на рахунку.

Якщо громадянин не продовжить картку, то не зможе нею користуватися у мобільному застосунку банку після завершення терміну дії. Необхідно буде або отримати нову, або дочекатися інформації про можливе продовження дії карт з боку банку.

Щодо цифрової картки, то пенсійні виплати, як і депозит зараховуються на картковий рахунок. Якщо клієнт відкриє цифрову карту, то йтиметься про окремий рахунок для власних цілей. Тобто пенсійні виплати на нього не зможуть надходити. Окрім того, якщо карта, по якій відбулась реєстрація в Мобільному Ощад, буде неактивною (закінчиться), то переказувати з неї кошти на інший рахунок чи карту буде також неможливо.

Таким чином, для отримання депозитних та пенсійних коштів необхідно оформити нову картку до рахунку.

До якого часу діють картки в Ощадбанку

На початку 2026 року Ощадбанк продовжив строк дії більшості платіжних карток. Згідно з оновленими правилами, ними можна користуватися до 30 червня 2026 року.

Водночас частину карток було анульовано. Йдеться про картки:

строк дії яких завершився з лютого 2022 року до жовтня 2025 року і за вересень-жовтень 2025 року не проводилися операції;

строк дії яких завершився у той самий період, але на рахунку був нульовий залишок і протягом шести місяців не здійснювалися операції.

Власникам таких карт необхідно особисто звернутися до відділення банку для їх перевипуску.

