184 млрд грн економії: як «Дія» заощадила кошти українцям та державі

Казна та Політика
З 2020 року сервіс «Дія» приніс Україні сукупний антикорупційний та економічний ефект у розмірі 184 млрд грн.
Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, посилаючись на дослідження компанії Civitta.
Дослідження охопило 87 послуг у застосунку та на порталі, включаючи базові послуги, програми підтримки та сфери з високим корупційним ризиком.
Зазначається, раніше держава витрачала на одну офлайн-послугу понад 1 500 грн.
Тепер, завдяки «Дії», витрата на одну послугу в онлайні в шість разів дешевше — у середньому всього 242 грн. А громадянам не потрібно витрачатися на транспорт та друк стосів документів.
Щороку «базові» онлайн-послуги заощаджують 49 млрд грн, або майже 7 річних бюджетів Миколаєва.
Ключові показники:
  • 7,4 млрд грн на рік — це економія, отримана завдяки знищенню корупційних схем. Найбільш відчутний результат (4,2 млрд грн щороку) досягнуто в традиційно корумпованих сферах, таких як будівництво, статус ВПО та дипломування моряків;
  • 49 млрд грн на рік — економія від базових послуг. За умови, що всі українці будуть користуватися онлайн-послугами, цей показник може зрости до 75 млрд грн;
  • 6,5 млрд грн на рік — економія завдяки запуску програм підтримки.
Такі програми як «єРобота», «єВідновлення» та Нацкешбек не лише допомагають громадянам, а й стимулюють розвиток економіки.
Як зазначив Федоров, цифровізація визнана найефективнішим інструментом боротьби з корупцією.
Команда «Дії» планує надалі масштабувати цей ефект, реалізуючи нові проєкти з великим антикорупційним потенціалом, зокрема «е-Нотаріат», «е-Акциз» та онлайн-систему моніторингу грального бізнесу.
