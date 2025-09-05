«Дія.Підпис» отримав міжнародні формати й став доступним для використання в ЄС Сьогодні 13:34 — Особисті фінанси

«Дія.Підпис» отримав міжнародні формати й став доступним для використання в ЄС

У застосунку «Дія» тепер доступний формат XAdES для Дія.Підпису. Це розширює можливості українців у співпраці з європейськими сервісами та партнерами.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«Впровадження нового формату для Дія. Підпису — частина євроінтеграційних зобов’язань України у цифровій сфері. Це дозволить українським громадянам та підприємцям підписувати документи, які будуть визнаватися як в Україні, так і за кордоном», — сказано в повідомленні.

Які формати підтримує Дія. Підпис

У Європейському Союзі використовують кілька міжнародних стандартів електронних підписів, і кожна країна або компанія обирає свій. Відтепер Дія. Підпис підтримує всі основні:

XAdES — підпис для файлів будь-якого формату, зокрема XML;

PAdES — підпис безпосередньо у PDF-документах;

CAdES — універсальний підпис для різних типів файлів та систем.

«Це означає, що користувачі можуть обирати той формат, який є найбільш зручним для їхніх іноземних контрагентів. Якщо ведете бізнес з країнами Балтії — підійде XAdES, якщо з партнерами з Австрії, Польщі чи Італії — PAdES», — додали в міністерстві.

Підписати документи можна вже зараз на порталі id.gov.ua/sign , обравши потрібний формат кваліфікованого електронного підпису з Дія. Підпис-EU.

Нагадаємо, Дія.Підпис — це кваліфікований електронний підпис, який ви можете використовувати для підписання документів, оформлення послуг у застосунку та на порталі Дія, а також авторизації в застосунках і на сайтах партнерів Дії.

Його можна отримати, якщо у вас є хоча б один з цих документів у застосунку Дія:

ID-картка;

біометричний закордонний паспорт;

закордонний паспорт, виданий після 2015 року;

посвідка на тимчасове чи постійне місце проживання.

Термін Дія. Підпису — один рік або до моменту його видалення.

Як отримати Дія. Підпис:

Авторизуйтесь у застосунку Дія. Перейдіть до Меню — Дія.Підпис. Натисніть Активувати Дія.Підпис. Підтвердьте особу через перевірку за фото. Вигадайте 5-значний код для Дія.Підпису.

