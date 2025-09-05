0 800 307 555
«Дія.Підпис» отримав міжнародні формати й став доступним для використання в ЄС

Особисті фінанси
59
«Дія.Підпис» отримав міжнародні формати й став доступним для використання в ЄС
«Дія.Підпис» отримав міжнародні формати й став доступним для використання в ЄС
У застосунку «Дія» тепер доступний формат XAdES для Дія.Підпису. Це розширює можливості українців у співпраці з європейськими сервісами та партнерами.
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
«Впровадження нового формату для Дія. Підпису — частина євроінтеграційних зобов’язань України у цифровій сфері. Це дозволить українським громадянам та підприємцям підписувати документи, які будуть визнаватися як в Україні, так і за кордоном», — сказано в повідомленні.

Які формати підтримує Дія. Підпис

У Європейському Союзі використовують кілька міжнародних стандартів електронних підписів, і кожна країна або компанія обирає свій. Відтепер Дія. Підпис підтримує всі основні:
  • XAdES — підпис для файлів будь-якого формату, зокрема XML;
  • PAdES — підпис безпосередньо у PDF-документах;
  • CAdES — універсальний підпис для різних типів файлів та систем.
«Це означає, що користувачі можуть обирати той формат, який є найбільш зручним для їхніх іноземних контрагентів. Якщо ведете бізнес з країнами Балтії — підійде XAdES, якщо з партнерами з Австрії, Польщі чи Італії — PAdES», — додали в міністерстві.
Підписати документи можна вже зараз на порталі id.gov.ua/sign, обравши потрібний формат кваліфікованого електронного підпису з Дія. Підпис-EU.
Нагадаємо, Дія.Підпис — це кваліфікований електронний підпис, який ви можете використовувати для підписання документів, оформлення послуг у застосунку та на порталі Дія, а також авторизації в застосунках і на сайтах партнерів Дії.
Його можна отримати, якщо у вас є хоча б один з цих документів у застосунку Дія:
  • ID-картка;
  • біометричний закордонний паспорт;
  • закордонний паспорт, виданий після 2015 року;
  • посвідка на тимчасове чи постійне місце проживання.
Термін Дія. Підпису — один рік або до моменту його видалення.
Як отримати Дія. Підпис:
  1. Авторизуйтесь у застосунку Дія.
  2. Перейдіть до Меню — Дія.Підпис.
  3. Натисніть Активувати Дія.Підпис.
  4. Підтвердьте особу через перевірку за фото.
  5. Вигадайте 5-значний код для Дія.Підпису.
🎤 Кожну новину на Finance.ua можна не лише читати, а й слухати. Тисніть ▶️ на зображенні у новині й дізнавайтеся про все найважливіше ще швидше!
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Дія
Payment systems