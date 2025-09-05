«Дія.Підпис» отримав міжнародні формати й став доступним для використання в ЄС
У застосунку «Дія» тепер доступний формат XAdES для Дія.Підпису. Це розширює можливості українців у співпраці з європейськими сервісами та партнерами.
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
«Впровадження нового формату для Дія. Підпису — частина євроінтеграційних зобов’язань України у цифровій сфері. Це дозволить українським громадянам та підприємцям підписувати документи, які будуть визнаватися як в Україні, так і за кордоном», — сказано в повідомленні.
Які формати підтримує Дія. Підпис
У Європейському Союзі використовують кілька міжнародних стандартів електронних підписів, і кожна країна або компанія обирає свій. Відтепер Дія. Підпис підтримує всі основні:
- XAdES — підпис для файлів будь-якого формату, зокрема XML;
- PAdES — підпис безпосередньо у PDF-документах;
- CAdES — універсальний підпис для різних типів файлів та систем.
«Це означає, що користувачі можуть обирати той формат, який є найбільш зручним для їхніх іноземних контрагентів. Якщо ведете бізнес з країнами Балтії — підійде XAdES, якщо з партнерами з Австрії, Польщі чи Італії — PAdES», — додали в міністерстві.
Підписати документи можна вже зараз на порталі id.gov.ua/sign, обравши потрібний формат кваліфікованого електронного підпису з Дія. Підпис-EU.
Нагадаємо, Дія.Підпис — це кваліфікований електронний підпис, який ви можете використовувати для підписання документів, оформлення послуг у застосунку та на порталі Дія, а також авторизації в застосунках і на сайтах партнерів Дії.
Його можна отримати, якщо у вас є хоча б один з цих документів у застосунку Дія:
- ID-картка;
- біометричний закордонний паспорт;
- закордонний паспорт, виданий після 2015 року;
- посвідка на тимчасове чи постійне місце проживання.
Термін Дія. Підпису — один рік або до моменту його видалення.
Як отримати Дія. Підпис:
- Авторизуйтесь у застосунку Дія.
- Перейдіть до Меню — Дія.Підпис.
- Натисніть Активувати Дія.Підпис.
- Підтвердьте особу через перевірку за фото.
- Вигадайте 5-значний код для Дія.Підпису.
