Де можна витратити «Пакунок школяра» — інтерактивна мапа Сьогодні 15:22 — Особисті фінанси

Де можна витратити «Пакунок школяра» — інтерактивна мапа

В Україні запустили в тестовому режимі інтерактивну мапу , яка дозволить знайти магазини, де доступна оплата в межах програми «Пакунок школяра».

Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

У межах другого траншу було профінансовано виплати для майже 18 тисяч родин. Станом на сьогодні, 5 вересня, загалом допомогу вже нараховано понад 103 тисячам сімей на суму 526 млн гривень, що становить 41% від загального бюджету програми.

«Ми працюємо над удосконаленням „Пакунку школяра“, і запуск дашборду — важливий інструмент, який будемо розвивати надалі. Наше завдання — не просто надати фінансову підтримку, а й допомогти родинам легко зорієнтуватися, де її можна використати без зайвих турбот», — сказав Денис Улютін, міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Як це працює

Онлайн-дашборд є лише навігатором та не охоплює всіх магазинів. Хоча перелік не є вичерпним, на мапі можна знайти торгові точки, де можна гарантовано розрахуватися в межах програми. На дашборді є фільтри за областю та територіальною громадою.

Загалом на дашборді відображається понад 25 тисяч торгових точок по всій Україні.

Якщо ви помітили неактуальні дані щодо свого магазину, просимо повідомити про це, заповнивши Google-форму за Варто також враховувати, що адреси та назви магазинів можуть оновлюватися, зокрема, через перейменування громад або вулиць., просимо повідомити про це, заповнивши Google-форму за посиланням

Нагадаємо, що участь у програмі відкрита для всіх магазинів зі сферою діяльності «Торгівля шкільним приладдям (канцелярськими товарами), дитячим одягом та взуттям».

Батьки та інші законні представники першокласників можуть використовувати кошти в будь-якій торговій точці по всій Україні, де платіжний термінал має MCC-код, який відповідає умовам державної програми:

5641 — дитячий одяг;

5651 — одяг для всієї родини;

5661 — магазини взуття;

5943 — канцелярські товари.

🎧 Вмикайте плеєр у новинах на Finance.ua. Це дуже зручно!

Загалом програма триватиме до 15 листопада 2025 року — подати заяву на отримання допомоги можна через застосунок Дія або в найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Також нещодавно стало відомо, що «Пакунок школяра» планують розширити — програма буде охоплювати не лише канцелярію, дитячий одяг та взуття, а й книги.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.