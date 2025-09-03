«Пакунок школяра» планують розширити — Finance.ua

«Пакунок школяра» планують розширити Сьогодні 09:45 — Особисті фінанси

«Пакунок школяра» планують розширити

Державну програму «Пакунок школяра» планують розширити. Вона охоплюватиме не лише канцелярію, дитячий одяг та взуття, а й книги.

Про це в ефірі ICTV повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

«Наразі працюємо над тим, щоб допомогу можна було також використати на книги, і очікуємо впровадити це протягом найближчих трьох тижнів», — заявив Улютін.

Скільки сімей уже отримали допомогу

За його словами, українці активно подають заяви на «Пакунок школяра» та надають перевагу онлайн-формату. Так, станом 2 вересня подали заяви майже 128 тисяч родин, з яких 122 тисячі скористалися застосунком Дія.

У межах першого фінансування підтримку вже отримали 86 тисяч родин на суму 430 млн гривень, що становить 35% від коштів, закладених у Держбюджет, а ще 18 тисяч родин отримають допомогу найближчим часом.

Наразі зафіксовано понад 3 тисячі відмов — через невідповідність умовам програми.

«Батькам не варто хвилюватися — вони зможуть повторно подати заяву та отримати допомогу. Найчастіше відмови пов’язані з некоректними даними у системі або, наприклад, з’ясувалося, що дитина переведена до іншого закладу освіти. Після оновлення даних слід почекати два дні, перш ніж подати заяву ще раз», — пояснив Улютін.

Нагадаємо, про нову ініціативу від уряду оголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у липні. Тоді він розповів, що гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи.

Подати заяву можна до 15 листопада 2025 року. Виплата надходитиме на Дія. Картку протягом 14 днів після подання заявки. Розмір виплати — 5000 гривень на кожного першокласника.

У 2025 році у перший клас підуть 240 тисяч дітей. Отже, виплати обійдуться державі у понад 1,2 мільярда гривень. Гроші на ці виплати візьмуть з програми «Захист дітей та сімей».

👉 Долучайтеся до нашої спільноти у Facebook, Instagram та Telegram.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.