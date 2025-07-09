«Пакунок школяра»: звідки держава взяла гроші та яка сума потрібна цього року — Finance.ua

«Пакунок школяра»: звідки держава взяла гроші та яка сума потрібна цього року Сьогодні 19:02 — Казна та Політика

«Пакунок школяра»: звідки держава взяла гроші та яка сума потрібна цього року

Кабінет міністрів України запустив нову виплату розміром 5 тис. грн для батьків першокласників «Пакунок школяра». У 2025 році у перший клас підуть 240 тисяч дітей. Отже, виплати обійдуться державі у понад 1,2 мільярда гривень.

Про це в ефірі Громадського радіо розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Гроші на ці виплати візьмуть з програми «Захист дітей та сімей». Жолнович прогнозує, що проблем з виплатами не буде.

На запитання про те, чому нова програма розрахована лише на батьків першокласників, міністерка сказала:

«Враховуючи те, що сьогодні кожна родина з дитиною все-таки потребує додаткової підтримки і є необхідність і збирати дитину до школи, і здійснювати інші додаткові витрати, порівняно з тими дітьми, які вже трохи старші або для яких вже якісь речі куплені, ми вирішили, що підтримка першокласників цього року є надзвичайно важливою».

Жолнович також додала, що гроші держава виплачуватиме незалежно від того, чи йде дитина до комунальної школи, а чи до приватної.

«Важливо, щоби школа була українська, дитина перебувала на території України. Адже ми хочемо підтримати родини, які тут залишаються. Батьки всіх без винятку дітей, яких зареєструють в українських школах, отримають таку підтримку», — наголосила міністерка соціальної політики.

Одна з умов програми передбачає навчання в очному форматі. Водночас родини у прифронтових регіонах та населених пунктах, які зазнають регулярних обстрілів (наприклад у Херсоні), навчання у школах є або дистанційним, або змішаним, також отримають таку підтримку.

Однак, якщо родина з Херсона проживає на територіях, віддалених від зони бойових дій (як приклад, міністерка навела західні області), але не хоче відправляти свою дитину до місцевої школи, то виплату вона не отримає.

«Для дітей соціалізація є критично важливою. Ми фіксуємо, і результати ЗНО (тепер НМТ), і всі вчителі фіксують, що навчання онлайн не виконує повною мірою тієї функції соціалізації, яка є дуже важливою. Тому ми б дуже хотіли, щоб діти, які є на безпечних територіях, де школи працюють офлайн, мали можливість і хотіли спілкуватися зі своїми однолітками. Дружити. Створювати плани. Це завжди більше розвиває дитину й допомагає відновити соціальні зв’язки», — пояснила Жолнович.

Довідка Finance.ua

прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 7 липня повідомив, що уряд розробляє широкий пакет допомоги родинам з дітьми, який включає медичну, соціальну та освітню складові. Так, невдовзі в Україні з’явиться нова одноразова грошова виплата в сумі 5000 грн для сімей, чиї діти вирушають до першого класу в офлайн-форматі. Програму назвали «Пакунок школяра»;

виплата буде надаватись одному з батьків першачка на банківську картку зі спеціальним режимом використання.



Громадське радіо За матеріалами:

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