«Пакунок школяра»: у Мінсоцполітики пояснили, як можна буде отримати 5 тис. грн — Finance.ua
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«Пакунок школяра»: у Мінсоцполітики пояснили, як можна буде отримати 5 тис. грн

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«Пакунок школяра»: у Мінсоцполітики пояснили, як можна буде отримати 5 тис. грн
«Пакунок школяра»: у Мінсоцполітики пояснили, як можна буде отримати 5 тис. грн
Міністерство соціальної політики готує комплексний проєкт Закону щодо підтримки родин з дітьми. Водночас уряд вже зараз починає запроваджувати окремі елементи нової системи. Так, в Україні запустили нову програму підтримки родин з дітьми «Пакунок школяра».
Про це повідомила пресслужба міністерства.
«„Пакунок школяра“ допоможе батькам майбутніх першачків придбати усе необхідне для школи, наприклад, канцелярське приладдя, дитячий одяг та взуття. Розмір виплати — 5 тисяч гривень на кожного першокласника», — повідомили в Мінсоцполітики.
Виплата надається за умови, що дитина піде навчатись саме до школи в Україні.
«Запуск „Пакунку школяра“ — це невеличка частина новацій, які також покликані створити умови для того, щоб українці залишалися жити і працювати в Україні. Ми прагнемо забезпечити підтримку сім’ям з дітьми протягом усього періоду дорослішання дитини, від народження і до її самостійного виходу в світ. А початок шкільного життя, безперечно, є етапом, на якому така допомога вкрай необхідна», — зазначила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.
Першокласники, які поки не знайшли свою сім’ю та перебувають у закладах теж отримають цю допомогу.

Як виплачуватимуть кошти

Виплата буде надаватись одному з батьків першачка на банківську картку зі спеціальним режимом використання.
Як розповіла Жолнович в ефірі телемарафону, «Пакунок школяра» буде доступний після того як батьки запишуть дитину в школу, шкільна система передасть цю інформацію в Пенсійний фонд і в «Дії» людині надійде пуш-сповіщення, що вона може отримати таку допомогу.
Далі особа підтверджуватиметься заявкою через «Дію» і на її спеціальну віртуальну карту в «Дії» зарахують гроші.

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Якщо у батьків дитини немає «Дії», тоді після зарахування дитини в школу, необхідно прийти в Пенсійний фонд і підписати відповідну заяву в будь-якому сервісному центрі, вказавши рахунок для зарахування коштів.
Визначити магазин, в якому можна розрахуватися даною виплатою, можна буде по кодах діяльності магазинів, зокрема, з дитячими товарами. Витрачати кошти можна буде як в офлайн, так і в онлайн магазинах.

Довідка Finance.ua

  • прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 7 липня повідомив, що уряд розробляє широкий пакет допомоги родинам з дітьми, який включає медичну, соціальну та освітню складові. Так, невдовзі в Україні з’явиться нова одноразова грошова виплата в сумі 5000 грн для сімей, чиї діти вирушають до першого класу в офлайн-форматі. Програму назвали «Пакунок школяра»;
  • ця виплата в 5 тис. грн жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій або інших соціальних допомог.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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