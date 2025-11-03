0 800 307 555
Скільки коштів Пенсійний фонд спрямував на соцвиплати в жовтні

Казна та Політика
26
Як повідомляє Пенсійний Фонд, у жовтні 2025 року спрямував на соціальні виплати 81 млрд грн, із них на пенсії — 68,5 млрд грн.
Соціальні виплати профінансовано:
  • на пенсійні виплати — 68,5 млрд грн, в тому числі через АТ «Укрпошта» — 9,1 млрд грн, через уповноважені банки — 59,4 млрд грн;
  • на житлові субсидії та пільги — 1,1 млрд грн;
  • на страхові виплати — 3,2 млрд грн, в тому числі на оплату лікарняних — 2,0 млрд грн;
Читайте також
  • на державні допомоги та інші виплати — 8,2 млрд грн.
У жовтні надано 1565,1 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.
Раніше ми писали, за що можуть забрати пенсії:
  • Виявлення недостовірних даних. Якщо в документах або в інформації, на основі якої призначено або здійснюється виплата пенсії, ПФУ виявить, що дані — неправдиві або недостовірні, пенсію можуть призупинити або змінити її розмір.
  • Неотримання пенсії протягом 6 місяців підряд. Якщо пенсіонер протягом 6 місяців підряд не отримує призначену пенсію (наприклад, не звертається або не реалізовує виплату), виплати можуть бути припинені.
  • Непроходження фізичної ідентифікації / верифікації. Через закон про верифікацію та через постанову № 299 (2025) передбачені випадки, коли особа, що проживає на окупованих територіях або за кордоном, має пройти фізичну ідентифікацію. Якщо вона цього не зробить (у встановлені строки), виплати можуть бути припинені. Більше деталей за посиланням.
За матеріалами:
Finance.ua
Пенсія
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
