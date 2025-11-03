Міноборони оголосило закупівлі харчування для ЗСУ на 2026 рік: скільки витратять
«Державний оператор тилу» Міністерства оборони України оголосив закупівлі харчових продуктів для Збройних Сил України на 2026 рік.
Про це повідомили в Міноборони.
Це вперше, коли ДОТ здійснює закупівлі харчування одразу на весь рік. Загальна очікувана вартість становить приблизно 37 млрд грн.
Такий підхід забезпечить безперервне постачання харчування військовим частинам, стабільні умови для роботи постачальників і можливість завчасного планування виробництва. Раніше закупівлі здійснювалися окремо для кожного півріччя.
Другий рік поспіль ДОТ розпочинає закупівельний цикл на наступний рік завчасно, і цього разу — ще раніше, ніж у попередньому.
У нових договорах будуть збережені умови посиленого контролю якості, зокрема щодо постачання молочної продукції, аби запобігти випадкам фальсифікації.
Також продовжує діяти регіональна стратегія забезпечення, яка вже довела свою ефективність у попередньому періоді. За цією моделлю постачальник закріплюється за певним регіоном (областю), що дозволяє зручно керувати логістикою, оперативністю поставок та швидко реагувати на можливі зміни.
Станом на кінець жовтня 2025 року:
- відвантажено понад 599 млн кг продукції;
- доставлено понад 249 млн л питної води;
- опрацьовано понад 85 000 заявок від військових частин.
