Міноборони оголосило закупівлі харчування для ЗСУ на 2026 рік: скільки витратять Сьогодні 14:23 — Казна та Політика

«Державний оператор тилу» Міністерства оборони України оголосив закупівлі харчових продуктів для Збройних Сил України на 2026 рік.

Про це повідомили в Міноборони.

Це вперше, коли ДОТ здійснює закупівлі харчування одразу на весь рік. Загальна очікувана вартість становить приблизно 37 млрд грн.

Такий підхід забезпечить безперервне постачання харчування військовим частинам, стабільні умови для роботи постачальників і можливість завчасного планування виробництва. Раніше закупівлі здійснювалися окремо для кожного півріччя.

Другий рік поспіль ДОТ розпочинає закупівельний цикл на наступний рік завчасно, і цього разу — ще раніше, ніж у попередньому.

У нових договорах будуть збережені умови посиленого контролю якості, зокрема щодо постачання молочної продукції, аби запобігти випадкам фальсифікації.

Також продовжує діяти регіональна стратегія забезпечення, яка вже довела свою ефективність у попередньому періоді. За цією моделлю постачальник закріплюється за певним регіоном (областю), що дозволяє зручно керувати логістикою, оперативністю поставок та швидко реагувати на можливі зміни.

Станом на кінець жовтня 2025 року:

відвантажено понад 599 млн кг продукції;

доставлено понад 249 млн л питної води;

опрацьовано понад 85 000 заявок від військових частин.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.