Бельгія блокує багатомільярдну позику ЄС для України, що може поставити під загрозу фінансову підтримку від МВФ. Європейські посадовці попереджають, що це може спричинити втрату довіри до економічної стабільності України.

Про це повідомляє видання Politico.

МВФ може заблокувати нове фінансування

Європейські прихильники «репараційної позики» обсягом 140 мільярдів євро, забезпеченої за рахунок заморожених російських державних активів, вважають, що подальша підтримка України з боку МВФ є вирішальною. Вони побоюються, що часу для переконання фонду надати нові кредити Києву залишається дедалі менше.

Україна стикається з великим дефіцитом бюджету і гостро потребує коштів МВФ, щоб продовжити оборону від повномасштабного вторгнення росії. Фонд розглядає можливість надати Києву 8 мільярдів доларів протягом наступних трьох років.

Отримання цих коштів залежить від того, чи зможе ЄС остаточно погодити власну позику на 140 мільярдів євро, що фінансуватиметься за рахунок заморожених російських активів, більшість яких розміщені в Бельгії.

Бельгія виступила проти

Представники Єврокомісії та дипломати трьох країн ЄС зазначили, що досягнення угоди щодо цієї позики переконає МВФ у фінансовій життєздатності України. Це необхідна умова, щоб Вашингтонська установа продовжила кредитування.

Однак минулого місяця Бельгія виступила проти під час зустрічі лідерів ЄС, посилаючись на фінансові й юридичні ризики. Це зменшило шанси домовитися до грудневого засідання МВФ.

МВФ очікує більшої ролі ЄС

На тлі скорочення фінансової допомоги США МВФ очікує, що саме ЄС покриватиме основні потреби України у найближчі роки.

Хоча сума, яку планує надати фонд, не є великою, сам факт її виділення сигналізує інвесторам, що Україна залишається фінансово стабільною і продовжує реформи.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що лідери країн Європейського Союзу після дискусій на саміті в Брюсселі 23 жовтня відклали рішення щодо репараційного кредиту для України на основі заморожених активів росії до наступного саміту. Переговори призупинилися після того, як Бельгія вимагала гарантій, що не нестиме відповідальності за можливі ризики, пов’язані з пропонованими позиками на суму близько €140 млрд. Більшість цих коштів зберігаються саме в Бельгії.

Бельгія неодноразово висловлювала сумніви щодо використання заморожених активів, адже найбільша частина (близько €180 млрд) зберігається у брюссельському кліринговому домі Euroclear. Країна побоюється, що може бути змушена відшкодувати ці кошти, якщо росія виграє суд. москва, своєю чергою, попереджає про можливі «дзеркальні» заходи у відповідь.

Подальші затримки можуть ускладнити ситуацію для України, яка потребує нових надходжень коштів уже на початку 2026 року.

