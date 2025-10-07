0 800 307 555
ЄЦБ поставив умову щодо «репараційного кредиту» Україні

ЄЦБ поставив умову щодо «репараційного кредиту» Україні
ЄЦБ поставив умову щодо «репараційного кредиту» Україні, www.bloomberg.com
Використання заморожених російських активів для надання «репараційної позики» Україні викликає багато суперечок серед європейських лідерів. У головному банку Європи наголошують, що на це мають погодитися усі країни, де заблоковані кошти кремля.

Яку умову для використання коштів ставить ЄЦБ

Будь-яке рішення щодо заморожених активів Центробанку росії ЄС має ухвалити відповідно до міжнародного права.
Про це заявила президентка Європейського центрально банку (ЄЦБ) Крістін Лагард, повідомляє Reuters.
«Ми дуже розраховуємо, що будь-який механізм, який обговорюється та, зрештою, буде запроваджений, відповідатиме міжнародним правилам і міжнародному праву» , — зазначила Лагард.
Виступаючи перед законодавцями Європи у Страсбурзі, очільниця ЄЦБ висловила занепокоєння, що рішення ЄС щодо передачі цих коштів для допомоги Україні може бути юридично спірним.
На її думку, це може підірвати довіру до євро та відлякати інвесторів від зберігання активів у цій валюті. У результаті під загрозою опиниться фінансова стабільність блоку.
«З огляду на фінансову стабільність і міцність євро, ми будемо дуже уважно стежити, щоб запропоновані рішення відповідали міжнародному праву та враховували стабільність фінансової системи», — каже Лагард.
Очільниця ЄЦБ наголосила, що усі країни, які найбільше ризикують від використання заморожених коштів Кремля, мають погодити надання «репараційної позики» Україні.

Що відомо про надання «репараційного кредиту» Україні

  • Минулого тижня у Копенгагені європейські лідери обговорили можливість використання заморожених російських активів для створення «репараційного кредиту» Україні. Ініціатива, яку просуває Єврокомісія, поки не отримала необхідної підтримки. Зокрема, Бельгія відмовилася знімати своє вето на застосування цих коштів, а Люксембург і Франція висловили занепокоєння можливими юридичними наслідками такого кроку.
  • На цьому тлі три ключові країни ЄС — Німеччина, Італія та Франція, які входять до складу «Великої сімки», наполягають на узгодженні спільного підходу з партнерами зі США та Японії щодо використання заморожених мільярдів кремля.
Payment systems