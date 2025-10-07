В рф в Єкатеринбурзі вперше вводять обмеження на дизпаливо
У російському місті Єкатеринбург вводять обмеження на пальне і вперше — на дизель.
Про це з посиланням на місцеві пабліки пише Телеграм-канал FREEДОМ. LIFE.
Наразі йдеться про 30 літрів бензину і 70 літрів дизеля в «одні руки».
Також FREEДОМ. LIFE опублікував сфотографоване оголошення про відповідні обмеження.
Російські медіа пишуть, що мешканці скаржаться, що на деяких АЗС запровадили обмеження на відпуск пального «в одні руки» і «про запас».
За їхніми словами, на деяких станціях нібито забороняють заправляти більше ніж 20−30 літрів бензину на машину, на інших — відсутній 95-й бензин і дизельне пальне, на третіх — забороняють наливати пальне в каністри.
Також за темою
