Європейські водії назвали найбільш проблемний кросовер
Згідно зі щорічним рейтингом надійності від британського видання WhatCar?, найгірше себе показав бензиновий Nissan Juke 2019 року.
Лише 55,2% власників оцінили його як надійний, а кожен четвертий повідомив про серйозну поломку.
Опитування від WhatCar? охопило понад 32 тисячі британських водіїв. Вони ділилися досвідом користування авто протягом останніх двох років.
У результаті з’ясувалося, що 64% Juke простоювали в сервісі понад тиждень. Більше половини витратили на ремонт понад 1500 фунтів — це близько 78 тисяч гривень.
Механік із Манчестера Томас Грін каже, що більшість проблем стосуються коробки передач і електроніки.
«Відмова датчиків, зависання мультимедіа, течія оливи — ці речі повторюються настільки часто, що навіть офіційні сервіси тримають запас деталей», — зазначає він.
А що з іншими автівками
Цікаво, що інші моделі марки показали кардинально інший результат. Nissan Qashqai, X-Trail і LEAF отримали понад 90% позитивних відгуків. Це говорить про значну різницю у підході до виробництва різних лінійок бренду.
«Juke має складну архітектуру кузова і специфічне компонування вузлів. Це робить ремонт дорогим навіть при дрібних пошкодженнях», — пояснює автоексперт із Лондона Джеймс Роулінгс.
Нагадаємо, Finance.ua повідомляв, що деякі моделі BMW, Mercedes та Toyota очолили рейтинг найбільш надійних автомобілів, які можна недорого купити на вторинному ринку.
