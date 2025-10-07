Європейські водії назвали найбільш проблемний кросовер Сьогодні 23:45 — Технології&Авто

Згідно зі щорічним рейтингом надійності від британського видання WhatCar?, найгірше себе показав бензиновий Nissan Juke 2019 року.

Лише 55,2% власників оцінили його як надійний, а кожен четвертий повідомив про серйозну поломку.

Опитування від WhatCar? охопило понад 32 тисячі британських водіїв. Вони ділилися досвідом користування авто протягом останніх двох років.

У результаті з’ясувалося, що 64% Juke простоювали в сервісі понад тиждень. Більше половини витратили на ремонт понад 1500 фунтів — це близько 78 тисяч гривень.

Механік із Манчестера Томас Грін каже, що більшість проблем стосуються коробки передач і електроніки.

«Відмова датчиків, зависання мультимедіа, течія оливи — ці речі повторюються настільки часто, що навіть офіційні сервіси тримають запас деталей», — зазначає він.

А що з іншими автівками

Цікаво, що інші моделі марки показали кардинально інший результат. Nissan Qashqai, X-Trail і LEAF отримали понад 90% позитивних відгуків. Це говорить про значну різницю у підході до виробництва різних лінійок бренду.

«Juke має складну архітектуру кузова і специфічне компонування вузлів. Це робить ремонт дорогим навіть при дрібних пошкодженнях», — пояснює автоексперт із Лондона Джеймс Роулінгс.

