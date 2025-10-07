Платні автономери: коли за їх передачу доведеться заплатити Сьогодні 19:04 — Особисті фінанси

Платні автономери: коли за їх передачу доведеться заплатити

Платні комбінації автомобільних номерів вже давно стали елементом іміджу чи навіть особистим символом багатьох водіїв. Найбільший попит мають «дзеркальні», послідовні або просто красиві цифри.

Водночас передавати такі номери іншим можна не завжди. Розповідаємо, коли за передачу своїх красивих номерів доведеться заплатити.

Як зазначають у Головному сервісному центрі МВС, передати платну комбінацію автономерів іншій особі безоплатно можна лише у випадку, якщо ця особа є близьким родичем. В іншому випадку — передача здійснюється на загальних підставах із обов’язковою оплатою повної вартості платної комбінації, згідно з чинним законодавством.

Що таке платна комбінація номерного знака

Платною вважається комбінація символів на номерному знаку, яка:

містить повторювані або однакові цифри (наприклад, 1111, 2020, 7777);

має послідовні або дзеркальні числа (1234, 2112, 3003);

належить до затверджених категорій платних номерів відповідно до переліку, встановленого МВС.

Такі номери надаються власнику транспортного засобу за додаткову плату, що визначена згідно з законодавством.

Передача платної комбінації номерного знака родичам

Платну комбінацію номерного знака можна передати іншій особі безоплатно лише за умови, що одержувач є близьким родичем: батьками, дітьми, чоловіком/дружиною.

У цьому випадку повторна оплата за номер не потрібна — сплачується лише послуга з реєстрації чи перереєстрації транспортного засобу.

Що для цього потрібно

Перезакріпити номерний знак безкоштовно родичу, можна за згодою сторін. Для цього необхідно:

Заява власника платної комбінації про передачу (у вільній формі). Документи, що підтверджують ступінь родинного зв’язку. Особиста присутність обох сторін (або особи за дорученням) у сервісному центрі МВС.

Після оформлення згоди на передачу платної комбінації обов’язково проводиться реєстрація або перереєстрація транспортного засобу на нового власника. У цьому випадку сплачується лише вартість реєстраційної послуги. Повторно платити за саму комбінацію номерів не потрібно.

Зауважимо, передати або повторно закріпити платний номерний знак на інший автомобіль можна лише у випадку, якщо номер знаходиться на відповідальному зберіганні в сервісному центрі МВС та відповідає встановленим технічним вимогам (тип, серія, формат, регіон тощо).

Однак, якщо ви хочете передати номерний знак особі, окрім дітей, іншого з подружжя або батьків, то в такому випадку безоплатна передача не допускається. За таких умов сплачується повна вартість комбінації номерного знака.

Детальніше про платні комбінації, вартість та бронювання можна дізнатися на сайті Головного сервісного центру МВС у розділі « Номерні знаки ».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.