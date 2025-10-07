В «Київводоканалі» пояснили, коли подавати показники, щоб уникнути неправильних нарахувань Сьогодні 15:00 — Особисті фінанси

В «Київводоканалі» пояснили, коли подавати показники, щоб уникнути неправильних нарахувань

Як нагадує Київводоканал, з 1 по 9 число облікові бази закриті, і показники лічильників не приймаються.

Про це повідомляє Київводоканал.

В цей час відбувається обробка даних за минулий місяць, і формуються нарахування.

Коли передавати показники

Якщо ви забули чи не встигли передати показники вчасно, в цьому місяці нарахування буде здійснено за середніми показниками ваших лічильників за попередній період.

Але якщо ви не передаватимете дані довгий час, це може призвести до невірних нарахувань.

Передати показники можна буде починаючи з 10 числа і до останнього дня місяця.

Раніше українські водоканали заявили про необхідність перегляду тарифів на водопостачання, оскільки чинні ціни не покривають реальних витрат на обслуговування мереж.

За словами президента Асоціації «Укрводоканалекологія» Дмитра Новицького, актуальний тариф у 30 гривень за кубометр води має бути підвищений до 60 гривень для забезпечення стабільної роботи підприємств. Для середньостатистичної родини з трьох осіб це може означати додаткові витрати близько 113 гривень на місяць. Новицький також наголосив, що у випадку, якщо споживачі не зможуть дозволити собі таке підвищення, необхідно передбачити державні компенсації.

