У «Київводоканалі» викрили схему розкрадання понад 3 мільйонів — Finance.ua

У «Київводоканалі» викрили схему розкрадання понад 3 мільйонів
Правоохоронці викрили схему заволодіння майже 3,1 млн грн коштів «Київводоканалу».
Про це повідомляє Національна поліція.
Встановлено, що засновник товариства, яке постачало реагенти для питної води «міським водоканалам», організував схему: замість імпортної продукції фактично постачалася вітчизняна, значно дешевша.
До реалізації він залучив директора підконтрольного товариства, водіїв та інших працівників. Для легалізації підміни підроблювали документи про походження товару — у фальшивих паперах зазначалося, що країна-виробник Угорщина. Завдяки цьому реагенти постачалися за цінами, значно вищими за реальну вартість української продукції.
Унаслідок поставок за завищеними цінами міському бюджету завдано збитків майже 3,1 млн. грн., що підтверджено судовою економічною експертизою.
Слідчі поліції повідомили про підозру організаторові та трьом учасникам організованої групи у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також їм інкримінується службове підроблення офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України), що карається обмеженням волі на строк до двох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
