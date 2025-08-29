Експосадовця «Нафтогазу» підозрюють у завданні компанії 26 мільйонів збитків — Finance.ua

Експосадовця «Нафтогазу» підозрюють у завданні компанії 26 мільйонів збитків Сьогодні 14:27 — Кримінал

Колишнього директора з енергоефективності та управління майном «Групи Нафтогаз» підозрюють у завданні компанії 26 мільйонів збитків.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань

За даними слідства, він, зловживаючи своїм службовим становищем, передчасно підписав договір оренди адміністративної будівлі у Києві ще до завершення ремонтних робіт у приміщенні.

Роботи у будівлі тривали ще майже три місяці після укладення договору, а працівники НАК «Нафтогаз України» не могли переїхати в нове приміщення. Попри це оренда вже оплачувалась.

Таким чином, компанія понесла зайві витрати, і державі, в особі НАК «Нафтогаз України», було завдано збитків на понад 26 мільйонів гривень.

Йому повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Нагадаємо, колишнього бізнесмена підозрюють в організації схеми розкрадання природного газу угорської компанії-постачальника газу. Інвестором компанії є відомий американський бізнесмен, філантроп українського походження.

