Експосадовця «Нафтогазу» підозрюють у завданні компанії 26 мільйонів збитків — Finance.ua

Кримінал
43
Колишнього директора з енергоефективності та управління майном «Групи Нафтогаз» підозрюють у завданні компанії 26 мільйонів збитків.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань
За даними слідства, він, зловживаючи своїм службовим становищем, передчасно підписав договір оренди адміністративної будівлі у Києві ще до завершення ремонтних робіт у приміщенні.
Роботи у будівлі тривали ще майже три місяці після укладення договору, а працівники НАК «Нафтогаз України» не могли переїхати в нове приміщення. Попри це оренда вже оплачувалась.
Таким чином, компанія понесла зайві витрати, і державі, в особі НАК «Нафтогаз України», було завдано збитків на понад 26 мільйонів гривень.
Йому повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.
Нагадаємо, колишнього бізнесмена підозрюють в організації схеми розкрадання природного газу угорської компанії-постачальника газу. Інвестором компанії є відомий американський бізнесмен, філантроп українського походження.
За матеріалами:
Finance.ua
