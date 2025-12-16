0 800 307 555
На Прикарпатті викрили схему розкрадання 71 млн грн на теплопостачанні

Кримінал
17
Поліція Івано-Франківської області викрила корупційну схему заволодіння бюджетними коштами під час виробництва та постачання теплової енергії мешканцям обласного центру. За даними слідства, теплом забезпечувалася приблизно чверть населення міста.
Про це повідомила пресслужба поліції.

Як працювала схема

Організатор схеми створив два товариства з обмеженою відповідальністю, які у подальшому отримали ліцензії на виробництво та транспортування теплової енергії. Крім того, зловмисник залучив ще й керівників підконтрольних підприємств, оформив в оренду котельне обладнання та теплові мережі, що дало змогу фактично контролювати процес постачання теплової енергії.
Фігурант розробив протиправний механізм заволодіння бюджетними коштами шляхом штучного завищення тарифів на виробництво теплової енергії, заниження відсотка втрат під час її транспортування та закладення завищеної прибутковості у тарифах.
Упродовж 2021−2023 років учасники схеми подали до Івано-Франківської міської ради пакет документів для обґрунтування завищених тарифів. Після їх затвердження з комунальним підприємством було укладено низку договорів на загальну суму понад 400 мільйонів гривень.
За результатами виконання договорів підписувалися акти приймання-передачі робіт із завищеною вартістю послуг. Внаслідок протиправних дій у період із січня 2021 року по квітень 2023 року фігуранти заволоділи бюджетними коштами на суму понад 71,2 мільйона гривень.

Підозри та розслідування

Чотирьом учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Наразі триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
За матеріалами:
Finance.ua
Payment systems