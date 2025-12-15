Поліція викрила шахраїв, які відмили понад 500 млн грн з оборонних контрактів Сьогодні 20:36 — Кримінал

В Україні викрили конвертаційний центр, через який «відмивали» кошти, вкрадені на державних замовлення в оборонній галузі. Внаслідок такої корупційної схеми було легалізовано більш ніж 500 млн гривень.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Як працювала схема

На виділені бюджетні кошти приватне підприємство мало ремонтувати та обслуговувати військову техніку Збройних Сил України.

Натомість воно перераховувало значні суми через конвертаційний центр на рахунки фіктивних компаній.

Формально ці платежі подавалися як закупівля запчастин чи виконання робіт, однак фактично були спрямовані на привласнення коштів організаторами злочинної схеми.

Слідчі встановили, що гроші переводилися на рахунки фіктивних підприємств, де їх швидко знімали готівкою та передавали замовникам за певний відсоток.

Що відомо про шахраїв

Директорами фіктивних фірм є громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій «днр», підтримують російську владу та її агресію проти України. Одна з них працює вчителем і навіть отримала відзнаку «Вчитель росії». Засновниками цих фірм нібито є громадяни Польщі, проте, відповідно до відповіді компетентних органів Республіки Польща, ці особи є вигаданими.

За висновком аналітичного дослідження Державної податкової служби України, операції з формальної закупівлі запчастин через такі компанії на суму майже 600 млн грн містять ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Поліцейські провели понад 40 обшуків у місті Києві, Київській та Дніпропетровській областях, в ході яких вилучено фінансово-господарську документацію підприємств, мобільні телефони, електронні носії інформації та листування, що деталізують роботу конвертаційної групи — від фіктивних постачальників до організаторів і посередників. Крім того, вилучено три преміальних автомобілі.

ВІдповідальність за злочин

Трьом учасникам схеми — керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтерці групи — повідомлено про підозру у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до ролі кожного (ст. 209 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до д12 років ув’язнення із конфіскацією майна.

Досудове розслідування за фактами заволодіння бюджетними коштами, їх легалізації, зловживання службовим становищем та службового підроблення триває. Поліція встановлює повний ланцюг осіб, причетних до протиправної схеми, а також визначає обсяг завданих державі збитків.

