Майже 20 млн грн за непридатне житло: ДБР викрило схему в ДСНС на Буковині Сьогодні 17:20 — Кримінал

Заступнику начальника Управління ДСНС у Чернівецькій області інкримінують розтрату майна., dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру заступнику начальника Управління ДСНС України в Чернівецькій області у справі про закупівлю службових квартир, непридатних для проживання.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

Закупівля службового житла для рятувальників

За даними слідства, у 2023 році посадовець очолив конкурсну комісію з відбору житла, яке планували передати співробітникам ДСНС за особливі здобутки під час служби. Йшлося про закупівлю квартир на вторинному ринку новобудов.

Натомість, як встановили правоохоронці, посадовець домовився з двома забудовниками, фактично обійшовши тендерну процедуру та створивши удавану конкуренцію для визначення заздалегідь визначених «переможців».

Упродовж двох років Управління ДСНС придбало сім квартир, витративши майже 20 млн грн бюджетних коштів. Після передачі житла з’ясувалося, що більшість об’єктів непридатні для проживання.

Через це рятувальники не можуть заселитися, провести ремонт, продати житло або повторно стати на квартирний облік.

Як встановили слідчі, фактичний стан квартир не відповідав умовам договорів. Попри це, на актах приймання-передачі та інших фінансових документах стояв підпис голови конкурсної комісії.

Розслідування триває

Наразі правоохоронці перевіряють деталі домовленостей посадовця із забудовниками, а також можливу причетність інших членів конкурсної комісії та третіх осіб.

Заступнику начальника Управління ДСНС у Чернівецькій області інкримінують розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинену за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та його відсторонення від посади.

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

