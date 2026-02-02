0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Майже 20 млн грн за непридатне житло: ДБР викрило схему в ДСНС на Буковині

Кримінал
46
Заступнику начальника Управління ДСНС у Чернівецькій області інкримінують розтрату майна.
Заступнику начальника Управління ДСНС у Чернівецькій області інкримінують розтрату майна., dbr.gov.ua
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру заступнику начальника Управління ДСНС України в Чернівецькій області у справі про закупівлю службових квартир, непридатних для проживання.
Про це повідомляється на сайті ДБР.

Закупівля службового житла для рятувальників

За даними слідства, у 2023 році посадовець очолив конкурсну комісію з відбору житла, яке планували передати співробітникам ДСНС за особливі здобутки під час служби. Йшлося про закупівлю квартир на вторинному ринку новобудов.
Натомість, як встановили правоохоронці, посадовець домовився з двома забудовниками, фактично обійшовши тендерну процедуру та створивши удавану конкуренцію для визначення заздалегідь визначених «переможців».
Читайте також
Упродовж двох років Управління ДСНС придбало сім квартир, витративши майже 20 млн грн бюджетних коштів. Після передачі житла з’ясувалося, що більшість об’єктів непридатні для проживання.
Через це рятувальники не можуть заселитися, провести ремонт, продати житло або повторно стати на квартирний облік.
Як встановили слідчі, фактичний стан квартир не відповідав умовам договорів. Попри це, на актах приймання-передачі та інших фінансових документах стояв підпис голови конкурсної комісії.

Розслідування триває

Наразі правоохоронці перевіряють деталі домовленостей посадовця із забудовниками, а також можливу причетність інших членів конкурсної комісії та третіх осіб.
Заступнику начальника Управління ДСНС у Чернівецькій області інкримінують розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинену за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).
Читайте також
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та його відсторонення від посади.
Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадження
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems