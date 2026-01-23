0 800 307 555
У Києві заарештували нерухомість «Росатому»

Кримінал
В Україні передали до суду справу щодо членів організованої групи, які незаконно заволоділи нежитловою будівлею в Києві, кінцевим бенефіціарним власником якої є російська корпорація «Росатом».
За даними слідства, аби приховати інформацію про справжнього власника об’єкта, відомості про право власності на будівлю не вносилися до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Натомість ці дані відображалися виключно в документах Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна.
Поліцейські встановили, що будівля розташована у столиці на Подолі та належить російському виробнику ядерного палива акціонерному товариству, яке безпосередньо підпорядковується державній корпорації «Росатом» країни-агресора.
Вартість нерухомості становить 55,789 млн грн.

Хід розслідування

У межах кримінального провадження на будівлю накладено арешт. Також арештовано майно підозрюваних орієнтовною вартістю 3,5 млн грн.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції КК України від 22.11.2018 № 2617-VIII), ч. ч. 3, 4 ст. 358 Кримінального кодексу України наразі завершено.
Обвинувальний акт щодо трьох учасників організованої групи, яка шахрайським шляхом заволоділа нежитловою будівлею, скеровано до суду для вирішення справи по суті.
Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
