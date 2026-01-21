На Київщині викрили розтрату понад 9 млн грн бюджетних коштів Сьогодні 09:33 — Кримінал

У межах кримінального провадження встановлено, що під час закупівлі котельного обладнання для забезпечення теплом громади на Київщині було безпідставно витрачено понад 9 мільйонів гривень із місцевого бюджету.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру керівнику одного з комунальних підприємств Миронівської міської ради.

Слідство з’ясувало, що у вересні 2023 року комунальне підприємство уклало договір із приватною компанією на постачання обладнання для виробництва теплової енергії з альтернативних видів палива. Загальна сума контракту становила 16 мільйонів гривень.

Водночас експертиза показала, що реальна ринкова вартість придбаного обладнання не перевищувала 6,8 мільйона гривень. Таким чином, понад 9 мільйонів гривень було перераховано без належних підстав, що спричинило значні фінансові збитки для територіальної громади.

За даними правоохоронців, посадовець, аби створити ілюзію економічної обґрунтованості закупівлі, проігнорував результати незалежної оцінки, подавав недостовірну інформацію щодо ринкових цін та приховав реальні відомості про технічний стан і рік виготовлення котлів — 2013−2014 роки.

Крім того, за версією слідства, для маскування завищеної вартості використовувалися договори з ознаками фіктивності, які мали прикрити неправомірні дії посадової особи.

Дії підозрюваного кваліфіковано за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України — розтрата майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.

