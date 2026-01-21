НАБУ і САП викрили схему розкрадання «зеленого тарифу» на 141 млн грн на тимчасово окупованій території Сьогодні 18:40 — Кримінал

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну схему заволодіння коштами, призначеними для виплат за «зеленим» тарифом. За даними слідства, незаконні виплати отримували комерційні енергогенеруючі компанії, розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Кого підозрюють

Про підозру повідомлено 9 особам. Серед них:

колишній заступник Керівника Офісу Президента України та ексчлен наглядової ради НАК «Нафтогаз України»;

його брат — власник мережі українських та іноземних компаній;

довірена особа ексвисокопосадовця;

керівники та працівники підконтрольних енергетичних підприємств;

колишній комерційний директор АТ «Запоріжжяобленерго».

Кваліфікація: ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Суть схеми

За даними слідства, у 2019−2020 роках колишній депутат Донецької обласної ради разом із братом зосередили контроль над низкою підприємств, що виробляли електроенергію з альтернативних джерел. На території Василівського району Запорізької області вони збудували сонячні електростанції загальною потужністю близько 60 МВт та уклали договори з ДП «Гарантований покупець» про продаж електроенергії за «зеленим» тарифом.

Після початку повномасштабного вторгнення рф та окупації частини Запорізької області сонячні електростанції втратили зв’язок з Об’єднаною енергетичною системою України, зазнали пошкоджень, а персонал був евакуйований. Попри це, підконтрольні підозрюваним підприємства продовжували декларувати виробництво електроенергії та отримувати за неї оплату за «зеленим» тарифом, хоча фактично електроенергія не надходила до енергосистеми України.

Слідство встановило, що у звітності зазначалися завідомо недостовірні дані щодо обсягів генерації та технічної готовності станцій, зокрема в періоди повного знеструмлення. Отримані кошти надалі виводили через пов’язані компанії.

Збитки та подальші дії

У межах міжнародної правової допомоги детективи НАБУ за сприяння правоохоронних органів Німеччини та Австрії провели обшуки за місцями проживання окремих фігурантів. Загальна сума збитків — 141,3 млн грн.

Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини вчинення злочину та коло причетних осіб.

Слідство розпочато за матеріалами журналістського розслідування Bihus.Info.

