На Львівщині шахраї присвоїли 5 мільйонів виплат для військових

Шахраї використали дані військових для привласнення понад 5 млн грн., gp.gov.ua

У Львівській області викрили шахраїв, які привласнили понад 5,3 млн гривень бюджетних коштів, які призначалися для загиблого та зниклого безвісти військовослужбовців.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як працювала схема

За даними слідства, організатором є службовець фінансово-економічного підрозділу одного з правоохоронних органів спеціального призначення. Маючи доступ до бухгалтерської системи, він нараховував додаткові кошти на рахунки шістьох спільників: начальника відділу, коменданта та його заступника, керівника іншого підрозділу з заступником, а також водія.

Організатор використав персональні дані двох військовослужбовців: у документах виплати оформлювали як такі, що нібито призначалися загиблому та безвісти зниклому військовослужбовцям.

У звітах про використання грошового забезпечення службовець вказував, зниклий та загиблий захисники є нібито чинними військовими, яким підлягає нарахування та виплата цих коштів.

Насправді ж розпорядження на переказ коштів до банківських установ оформлювалося не на цих військовослужбовців, а на спільників організатора. У результаті державні кошти виводилися з офіційного обігу та привласнювалися учасниками схеми.

З листопада 2024 року по квітень 2025 року учасники схеми перевели у готівку та розподілили між собою понад 5,3 млн грн. Організатор забрав собі 3 млн грн, а решту розділили інші учасники групи.

Під час досудового розслідування обвинувачені практично в повному обсязі відшкодували державі завдані збитки.

Покарання

Дії шахраїв кваліфіковано як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану (ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі, конфіскацію майна та трирічну заборону обіймати певні посади.

