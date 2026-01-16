0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Продаж «непридатності» до служби: у голови ВЛК на Дніпропетровщині знайшли 300 тисяч доларів

Кримінал
50
Продаж «непридатності» до служби: у голови ВЛК на Дніпропетровщині знайшли 300 тисяч доларів
Продаж «непридатності» до служби: у голови ВЛК на Дніпропетровщині знайшли 300 тисяч доларів, Фото: ssu.gov.ua
Правоохоронці викрили голову військово-лікарської комісії на Дніпропетровщині на масовому продажі «непридатності» до служби.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
«Повідомлено про підозру голові військово-лікарської комісії при районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, а також її посереднику», — сказано в повідомленні.
Голові ВЛК інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114−1, ч. 1, 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, а посереднику — ч. 1 ст. 114−1, ч. 1, 2 ст. 369 КК України.
За даними слідства, посадовиця, використовуючи службове становище, діяла у змові з цивільною особою- посередником та на систематичній основі отримувала неправомірну вигоду за ухвалення рішень про непридатність або обмежену придатність військовозобов’язаних громадян до проходження військової служби.
Такі «медичні висновки» надавали можливість ухилитися від виконання конституційного обов’язку в умовах воєнного стану.
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Правоохоронцями задокументовано понад 20 епізодів одержання неправомірної вигоди.
Під час проведення санкціонованих обшуків у голови ВЛК виявлено та вилучено понад 307 тисяч доларів готівкою. У посередника вилучено ще понад 90 тисяч доларів.
У Службі безпеки додали, що вартість таких «послуг» стартувала від 2,5 тис. американських доларів.
Для пошуку клієнтів та оновлення їхніх військово-облікових документів був залучений співробітник ТЦК, який діяв разом із 58-річним мешканцем регіону.
Їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems