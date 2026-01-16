Продаж «непридатності» до служби: у голови ВЛК на Дніпропетровщині знайшли 300 тисяч доларів Сьогодні 13:10 — Кримінал

Продаж «непридатності» до служби: у голови ВЛК на Дніпропетровщині знайшли 300 тисяч доларів, Фото: ssu.gov.ua

Правоохоронці викрили голову військово-лікарської комісії на Дніпропетровщині на масовому продажі «непридатності» до служби.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Повідомлено про підозру голові військово-лікарської комісії при районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, а також її посереднику», — сказано в повідомленні.

Голові ВЛК інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114−1, ч. 1, 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, а посереднику — ч. 1 ст. 114−1, ч. 1, 2 ст. 369 КК України.

За даними слідства, посадовиця, використовуючи службове становище, діяла у змові з цивільною особою- посередником та на систематичній основі отримувала неправомірну вигоду за ухвалення рішень про непридатність або обмежену придатність військовозобов’язаних громадян до проходження військової служби.

Такі «медичні висновки» надавали можливість ухилитися від виконання конституційного обов’язку в умовах воєнного стану.

Фото: ssu.gov.ua

Правоохоронцями задокументовано понад 20 епізодів одержання неправомірної вигоди.

Під час проведення санкціонованих обшуків у голови ВЛК виявлено та вилучено понад 307 тисяч доларів готівкою. У посередника вилучено ще понад 90 тисяч доларів.

У Службі безпеки додали, що вартість таких «послуг» стартувала від 2,5 тис. американських доларів.

Для пошуку клієнтів та оновлення їхніх військово-облікових документів був залучений співробітник ТЦК, який діяв разом із 58-річним мешканцем регіону.

Їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

