Хвиля «мінувань» прокотилася Києвом та регіонами

Кримінал
У Києві невідомі повідомили про «замінування» низки державних установ, навчальних закладів та підприємств.
Подібні повідомлення також надходять з Івано-Франківська, Волині та Львівщини.
З низки інших регіонів, зокрема, на заході, також повідомляють про хвилю «мінувань».
«Поліція перевіряє інформацію про мінування обʼєктів у Києві. Сьогодні правоохоронці отримали повідомлення про мінування ряду держустанов, навчальних закладів, підприємств, тощо" — повідомили у поліції Києва.
У поліції зауважили, що «подібні повідомлення часто є черговою інформаційною атакою ворога, однак, попри це кожна адреса ретельно відпрацьовується нарядами поліції». До перевірки, як вказано, залучені вибухотехніки та кінологи.
«Закликаємо зберігати спокій та порядок, а у разі виявлення підозрілих предметів — негайно телефонувати за номером 102. Про результати перевірки буде повідомлено додатково», — ідеться у повідомленні.
За матеріалами:
УНН
