В Україні викрили шахрайську групу, яка завдала збитків банкам на понад 13 млн грн Сьогодні 20:33 — Кримінал

Правоохоронці викрили організовану групу, яка заволоділа понад 13 мільйонами гривень коштів двох банків. Гроші виводили через фіктивні безготівкові операції, а потім легалізовували через криптовалюту.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як працювала схема

За даними слідства, учасники схеми створювали фіктивні компанії, зареєстровані на підставних осіб. Для цих підприємств відкривали банківські рахунки та отримували платіжні термінали, які встановлювали у заздалегідь підготовлених приміщеннях.

Надалі зловмисники імітували продаж товарів, яких фактично не існувало. Через термінали проводилися безготівкові платежі, після чого оформлювалося так зване «повернення коштів».

Як банки втрачали гроші

Через особливості банківської автоматичної системи ці суми фактично компенсувалися за рахунок самих банків.

Отримані гроші учасники групи переводили в криптовалюту, а згодом обмінювали на готівку, намагаючись приховати їх походження.

Підозри та покарання

Про підозру повідомили чотирьом учасникам організованої групи. Їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України).

Санкція статей передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу, вживаються заходи для відшкодування спричинених збитків.

