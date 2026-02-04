Компанія без досвіду постачала на фронт неякісні міни на мільярди гривень — розслідування ДБР Сьогодні 19:30 — Кримінал

Слідчі розповіли деталі справи про постачання неякісних мін, dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань продовжує досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо незаконного заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю інженерних боєприпасів для потреб Сил оборони України. Йдеться про протипіхотні та протитанкові міни.

Про перебіг розслідування повідомили під час пресконференції в агентстві «Інтерфакс-Україна».

Свідчення військового

Військовослужбовець спеціальної державної служби транспорту Міністерства оборони України Микола з позивним «Моссад» повідомив, що ще близько року тому, перебуваючи на службі в ССО, виявив критичні недоліки мін, поставлених у його бойову частину.

Читайте також На Львівщині шахраї присвоїли 5 мільйонів виплат для військових

За його словами, насамперед увагу привернула низька якість корпусів, зокрема заглушок на тильній стороні мін, які мають бути герметично запаяні, щоб інженер був упевнений у відсутності втручання. Під час випробувань вибух у низці випадків не відбувався.

«Міна розірвалась, спрацював детонатор, але вибух не відбувся. Є вибухова речовина, є залишки уламків — усе це зафіксовано на відео», — розповів військовий.

Збитки на мільярди гривень

Начальник відділу Головного слідчого управління ДБР Вадим Приймачок повідомив, що в межах провадження задокументовано діяльність злочинної організації, до якої входили засновники, керівники та окремі працівники приватної компанії. Загальна сума встановлених збитків перевищує 2,9 млрд грн.

За даними слідства, компанія, яка отримала доступ до багатомільярдних контрактів Міністерства оборони, раніше не займалася повноцінним виробництвом протипіхотних і протитанкових мін. До укладення контрактів вона не мала виробничого циклу, необхідного для виготовлення такої продукції, а відповідні спроможності декларувала лише формально.

Читайте також ДБР викрило розкрадання майже 3 млрд грн на закупівлях мін для ЗСУ

Для створення видимості фінансової стабільності та виробничих можливостей наприкінці 2022 року фігуранти штучно збільшували фінансові показники підприємства шляхом масових переказів коштів між пов’язаними структурами. Це дозволило сформувати хибне уявлення про обсяги діяльності та нібито готовність до виконання контрактів.

У ході виконання контрактів підприємство фактично виготовляло лише пластикові корпуси мін. Вражаючі елементи та інші складові закуповувалися у сторонніх постачальників, а вибухову речовину — за кордоном. Повний цикл виробництва мін на власних потужностях підприємства відсутній.

Читайте також Схема на 15 млн: у військовій частині на Київщині викрили фейкові виплати

Окремо задокументовано, що посадові особи компанії відмовлялися від отримання вибухової речовини, запропонованої військовими структурами, оскільки це вимагало б перегляду вартості продукції. Такі дії не відповідали заявленій позиції щодо нібито дефіциту вибухівки.

Слідство також встановило, що впродовж 2022−2024 років підприємство мало реальну можливість виконати умови контрактів у визначені строки. Ворожі обстріли його виробничих потужностей у цей період не фіксувалися. Водночас готову продукцію в обумовлених обсягах не постачали.

Висновки експертизи

У кінці 2024 року надійшли перші сигнали від військових підрозділів щодо неспрацювання мін. У січні 2025 року під час випробувань зафіксували невідповідність ваги боєприпасів вимогам, визначеним для допуску до експлуатації у Збройних Силах України. У березні 2025 року військові офіційно подали рекламацію, після чого приймання продукції призупинили.

Комплексна експертиза, проведена в межах кримінального провадження, підтвердила, що поставлені протипіхотні та протитанкові міни не можуть використовуватися за призначенням. Вибухова речовина не відповідала технічним умовам за хімічним складом і вагою, що унеможливлювало безпечне та гарантоване спрацювання боєприпасів.

Читайте також Поліція викрила шахраїв, які відмили понад 500 млн грн з оборонних контрактів

Висновки експертизи також спростували версію про несправність мін через детонатори стороннього виробництва.

Матеріали негласних слідчих дій підтверджують відсутність реальних намірів у посадових осіб компанії виконувати умови контрактів. Натомість задокументовано умисел на заволодіння бюджетними коштами. Частину отриманих авансів вивели за кордон та на підконтрольні структури.

Подальші дії слідства

ДБР ініціювало претензійно-позовну роботу з боку Міністерства оборони, вже подано низку позовів щодо стягнення штрафних санкцій за постачання неякісної продукції та порушення строків виконання контрактів.

Крім того, слідство працює над арештом майна підозрюваних та їхніх корпоративних прав.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.