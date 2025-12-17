0 800 307 555
Схема на 15 млн: у військовій частині на Київщині викрили фейкові виплати

У Київськ і ї області викрили масштабну злочинну схему привласнення бюджетних коштів у військовій частині. За даними слідства, до організації схеми були причетні військові посадовці та цивільні особи.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Військова частина наразі тимчасово дислокується на Донеччині. Водночас так звані паперові військовослужбовці фактично проживали на Київщині, а частина з них перебувала у розшуку ТЦК.

Як працювала схема

Слідство встановило, що бухгалтер військової частини знаходив цивільних осіб, яким пропонував нібито працевлаштування у військовій частині. Для участі у схемі вони передавали пакет документів, банківські картки та персональні платіжні дані.
Щомісяця на ці рахунки нараховувалися фіктивні виплати грошового забезпечення та додаткові винагороди у розмірі 100 тис. грн. Офіційно чоловіків на службу не оформлювали, а частину отриманих коштів їм повертали під виглядом оплати за користування банківськими картками.
Для реалізації схеми дані «бійців» штучно вносилися до бухгалтерських відомостей, які передавалися до банківської установи. При цьому вони не перебували у списках особового складу військової частини.

Збитки державі

Внаслідок протиправних дій державі завдано збитків на 15,5 мільйона гривень.

Підозри та розслідування

Стосовно бухгалтера військової частини відкрито окреме кримінальне провадження. П’ятьом «клієнтам» повідомлено про підозру:
  • в заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України);
  • в пособництві перевищенню військовою службовою особою службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426−1 КК України).
Санкції статей передбачають покарання до 15 років позбавлення волі.
Ще трьом цивільним, які скористалися схемою, готуються повідомлення про підозру.
