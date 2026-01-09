ДБР викрило розкрадання майже 3 млрд грн на закупівлях мін для ЗСУ Сьогодні 16:40 — Кримінал

ДБР викрило розкрадання майже 3 млрд грн на закупівлях мін для ЗСУ, Фото: dbr.gov.ua

Працівники Державного бюро розслідувань припинили діяльність злочинної організації, яка заволоділа майже 3 млрд грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю інженерних боєприпасів для потреб Збройних Сил України. Йдеться про протипіхотні та протитанкові міни, від якості й надійності яких безпосередньо залежить життя українських військових.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Деталі слідства

За даними слідства, учасники злочинної організації створили фіктивну картину спроможності виготовляти та постачати боєприпаси. Для цього вони використали товариство з обмеженою відповідальністю, яке раніше ніколи не займалося виробництвом мін, але отримало доступ до контрактів Міністерства оборони України з багатомільярдними авансами.

Щоб ввести в оману військових посадовців і військові представництва, фігуранти штучно «розганяли» фінансові показники підприємства — наприкінці 2022 року вони масово переказували кошти між пов’язаними структурами, створюючи видимість великого обороту та фінансової стабільності.

Крім цього, фігуранти організували підготовку технічної та конструкторської документації на протипіхотні міни ПВП-50 і ПВП-200, а також на протитанкові міни МПТ-23П2. У цих документах свідомо закладали неправдиві відомості: зазначали підривники, які фактично не могли використовуватися з такими виробами, завищували реальну вагу вибухових пристроїв, передбачали застосування вибухових речовин з невідповідним хімічним складом. Також у документації вказувалися нібито проведені випробування, які насправді або взагалі не проводилися за окремими параметрами, або ж показали негативні результати.

Слідство встановило, що ці критичні недоліки залишилися поза увагою військових службових осіб, які погоджували документи та схвалювали укладення контрактів. Зокрема, без належного обґрунтування було погоджено проведення випробувань лише раз на п’ять років або після виготовлення 10 тисяч одиниць продукції, що фактично унеможливлювало контроль якості нових виробів.

У результаті було укладено п’ять державних контрактів, за якими на рахунки підприємства перерахували понад 2,9 млрд грн авансових коштів. Поставлені міни виявилися непридатними до використання — вони або не спрацьовували, або не мали заявлених уражаючих властивостей. За окремими контрактами продукцію взагалі не поставили, а отримані аванси не повернули.

Також встановлено, що значну частину коштів фігуранти використали не за призначенням — їх спрямовували на фінансову допомогу стороннім особам, придбання обладнання, розміщення коштів на депозитах та інші операції з ознаками легалізації незаконно отриманих доходів.

Затримання та підозри

8 січня 2026 року в межах кримінального провадження працівники ДБР провели низку обшуків та затримали чотирьох учасників злочинної організації, зокрема її організатора та керівників окремих напрямів. Їм повідомлено про підозру у привласненні коштів в особливо великих розмірах, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а також у створенні та участі в злочинній організації. Ще одного учасника угруповання наразі розшукують.

Крім того, про підозру повідомлено чотирьом військовим службовим особам військових представництв Міністерства оборони України — за умисне невиконання службових обов’язків, що призвело до тяжких наслідків для обороноздатності держави. Також підозру оголошено посадовцю державного підприємства, який допустив спорядження вибухових пристроїв речовинами неналежної якості та з меншою вагою, ніж передбачено технічними умовами.

Наразі щодо всіх підозрюваних готуються клопотання до суду про обрання запобіжних заходів.

