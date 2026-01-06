НАБУ передало до суду справу про розкрадання понад 27 млн грн на авіаційних шинах Сьогодні 20:29 — Кримінал

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу щодо заволодіння коштами Міністерства оборони України на суму понад 27 млн грн під час закупівлі авіаційних шин.

Як повідомляється на сайті НАБУ, перед судом постануть експомічник народного депутата України, колишні посадовці Міноборони та підприємець.

Як діяла схема

За даними слідства, керівники структурних підрозділів Командування Сил логістики ЗСУ посприяли перемозі приватного товариства в тендерах на закупівлю авіаційних комплектуючих.

Для імітації конкуренції до торгів допускали лише «своїх» учасників. Пропозиції інших відхиляли або викривляли, навіть якщо вони були вигідніші.

Власник товариства закуповував продукцію напряму у виробників через підконтрольну та зареєстровану в ЄС компанію. Потім уже через свою фірму перепродавав її за завищеними в 2−3 рази цінами.

Допомагав йому в цьому помічник народного депутата України — він слідкував, щоб Міноборони сплачувало всі рахунки за укладеними контрактами.

Розміри збитків

У результаті оборудки Сили логістики ЗСУ переплатили за комплектуючі 27,3 млн гривень. Обвинувачені легалізували ці гроші та використали на власний розсуд.

Кваліфікація дій обвинувачених:

службовці Сил логістики: заволодіння майном та зловживання владою (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України);

власник товариства: заволодіння майном та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України);

експомічник нардепа: пособництво у заволодінні коштами (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

