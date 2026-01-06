0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НАБУ передало до суду справу про розкрадання понад 27 млн грн на авіаційних шинах

Кримінал
29
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу щодо заволодіння коштами Міністерства оборони України на суму понад 27 млн грн під час закупівлі авіаційних шин.
Як повідомляється на сайті НАБУ, перед судом постануть експомічник народного депутата України, колишні посадовці Міноборони та підприємець.

Як діяла схема

За даними слідства, керівники структурних підрозділів Командування Сил логістики ЗСУ посприяли перемозі приватного товариства в тендерах на закупівлю авіаційних комплектуючих.
Для імітації конкуренції до торгів допускали лише «своїх» учасників. Пропозиції інших відхиляли або викривляли, навіть якщо вони були вигідніші.
Читайте також
Власник товариства закуповував продукцію напряму у виробників через підконтрольну та зареєстровану в ЄС компанію. Потім уже через свою фірму перепродавав її за завищеними в 2−3 рази цінами.
Допомагав йому в цьому помічник народного депутата України — він слідкував, щоб Міноборони сплачувало всі рахунки за укладеними контрактами.

Розміри збитків

У результаті оборудки Сили логістики ЗСУ переплатили за комплектуючі 27,3 млн гривень. Обвинувачені легалізували ці гроші та використали на власний розсуд.
Кваліфікація дій обвинувачених:
  • службовці Сил логістики: заволодіння майном та зловживання владою (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України);
  • власник товариства: заволодіння майном та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України);
  • експомічник нардепа: пособництво у заволодінні коштами (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems