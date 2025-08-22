Колишнього бізнесмена підозрюють у розкраданні газу на 400 млн грн — Finance.ua

Колишнього бізнесмена підозрюють у розкраданні газу на 400 млн грн Сьогодні 18:30 — Кримінал

Колишнього бізнесмена підозрюють в організації схеми розкрадання природного газу угорської компанії-постачальника газу. Інвестором компанії є відомий американський бізнесмен, філантроп українського походження.

Про це повідомляється на сайті Офісу Генерального прокурора.

Як виявило слідство, події розпочалися наприкінці 2018 року — на початку 2019 року. Схема оборудки мала виглядати таким чином, щоб створювати або купувати компанії з доброю репутацією, призначати фіктивних директорів (за гроші чи по дружбі), укладати контракти з великим постачальником газу, накопичувати борги, продавати газ кінцевим споживачам і привласнювати виручку, а щоб уникнути відповідальності, ховати гроші в статутному капіталі фірм, контрольованих доньками та дружиною.

Так, через своїх знайомих підозрюваний вийшов на європейську компанію-постачальника і почав укладати рамкові контракти.

Спершу все виглядало законно: з березня 2019 по 2020 рік газ постачався на кілька підконтрольних компаній. Він забезпечував часткові платежі, створюючи при цьому ілюзію надійного партнера. Проте з 2020 року платежі припинилися, хоча газ від європейського постачальника продовжував надходити.

За даними слідства, газ продавався через мережу посередників, у тому числі фіктивних фірм. Виручені гроші перераховувалися на рахунки родини підозрюваного. Кошти вливалися в статутний капітал однієї з компаній, де учасниками стали доньки підозрюваного, а також фірми, контрольовані дружиною та доньками.

Зʼясовано, що лише з липня 2020 по січень 2021 статутний капітал одного із підприємств зріс майже у сто разів. Внески робилися з рахунків повʼязаних фірм — всі вони асоційовані з родиною.

Щоб приховати свою протиправну діяльність, підозрюваний змінив директорів компаній на підставних осіб, ініціював банкрутство однієї з компаній через фіктивні борги (навіть залучивши іноземне партнерство для штучної заборгованості в 11 мільйонів євро) і подав позови до арбітражу.

Підконтрольні компанії заволоділи газом угорської компанії на загальну суму понад 4,9 млн євро, (близько 156 мільйонів гривень), що є особливо великим розміром.

Наразі за результатами досудового розслідування йому повідомлено про підозру в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Крім того, згадуваний бізнесмен разом з двома виконавцям заволоділи українським природним газом на 250 млн грн. За скоєне йому також повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Через підконтрольне йому товариство та його менеджерів заволодів природнім газом ТОВ «Оператора ГТС».

Вказане товариство в з червня по серпень 2020 року почало відбирати з газотранспортної системи України значно більші об’єми газу, ніж придбало у інших трейдерів, тим самим створюючи негативний небаланс.

Розслідуванням встановлено, що відібраний газ майже відразу був розпроданий іншим трейдерам, а саме товариство, не розрахувавшись за відібраний державний газ, у вересні 2020 року було продано та запущено процедуру банкрутства. У такий спосіб, вказані особи заволоділи природнім газом держави на загальну суму понад 250 млн грн.

