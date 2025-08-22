Колишнього бізнесмена підозрюють у розкраданні газу на 400 млн грн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Колишнього бізнесмена підозрюють у розкраданні газу на 400 млн грн

Кримінал
46
Колишнього бізнесмена підозрюють в організації схеми розкрадання природного газу угорської компанії-постачальника газу. Інвестором компанії є відомий американський бізнесмен, філантроп українського походження.
Про це повідомляється на сайті Офісу Генерального прокурора.
Як виявило слідство, події розпочалися наприкінці 2018 року — на початку 2019 року. Схема оборудки мала виглядати таким чином, щоб створювати або купувати компанії з доброю репутацією, призначати фіктивних директорів (за гроші чи по дружбі), укладати контракти з великим постачальником газу, накопичувати борги, продавати газ кінцевим споживачам і привласнювати виручку, а щоб уникнути відповідальності, ховати гроші в статутному капіталі фірм, контрольованих доньками та дружиною.
Так, через своїх знайомих підозрюваний вийшов на європейську компанію-постачальника і почав укладати рамкові контракти.
Читайте також
Спершу все виглядало законно: з березня 2019 по 2020 рік газ постачався на кілька підконтрольних компаній. Він забезпечував часткові платежі, створюючи при цьому ілюзію надійного партнера. Проте з 2020 року платежі припинилися, хоча газ від європейського постачальника продовжував надходити.
За даними слідства, газ продавався через мережу посередників, у тому числі фіктивних фірм. Виручені гроші перераховувалися на рахунки родини підозрюваного. Кошти вливалися в статутний капітал однієї з компаній, де учасниками стали доньки підозрюваного, а також фірми, контрольовані дружиною та доньками.
Зʼясовано, що лише з липня 2020 по січень 2021 статутний капітал одного із підприємств зріс майже у сто разів. Внески робилися з рахунків повʼязаних фірм — всі вони асоційовані з родиною.
Читайте також
Щоб приховати свою протиправну діяльність, підозрюваний змінив директорів компаній на підставних осіб, ініціював банкрутство однієї з компаній через фіктивні борги (навіть залучивши іноземне партнерство для штучної заборгованості в 11 мільйонів євро) і подав позови до арбітражу.
Підконтрольні компанії заволоділи газом угорської компанії на загальну суму понад 4,9 млн євро, (близько 156 мільйонів гривень), що є особливо великим розміром.
Наразі за результатами досудового розслідування йому повідомлено про підозру в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.
Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Читайте також
Крім того, згадуваний бізнесмен разом з двома виконавцям заволоділи українським природним газом на 250 млн грн. За скоєне йому також повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Через підконтрольне йому товариство та його менеджерів заволодів природнім газом ТОВ «Оператора ГТС».
Вказане товариство в з червня по серпень 2020 року почало відбирати з газотранспортної системи України значно більші об’єми газу, ніж придбало у інших трейдерів, тим самим створюючи негативний небаланс.
Розслідуванням встановлено, що відібраний газ майже відразу був розпроданий іншим трейдерам, а саме товариство, не розрахувавшись за відібраний державний газ, у вересні 2020 року було продано та запущено процедуру банкрутства. У такий спосіб, вказані особи заволоділи природнім газом держави на загальну суму понад 250 млн грн.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems