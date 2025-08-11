Правоохоронці викрили зловживання під час виплат військовим на 34 млн грн — Finance.ua
Правоохоронці викрили зловживання під час виплат військовим на 34 млн грн

Кримінал
Правоохоронці викрили зловживання під час виплат військовим на 34 млн грн
Правоохоронці викрили зловживання під час виплат військовим на 34 млн грн
Спеціалізовані прокуратури у сфері оборони виявили факти зловживань під час нарахування і виплати військовослужбовцям грошового забезпечення — держава втратила понад 34 мільйони гривень.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Серед фігурантів справ: два заступника командира військової частини, командир роти, головний бухгалтер військової частини та ін.
Сума завданих державі збитків у вказаних кримінальних провадженнях становить понад 34 млн грн, з них понад 25 млн грн — це кошти, які незаконно були нараховані та виплачені як «бойові». Насправді, особи, які отримували ці кошти не перебували на «нулі».
До прикладу, притягнуто до відповідальності колишнього командира військового формування, який не забезпечив належного контролю за законністю виплати підлеглим додаткових винагород за участь у відсічі збройної агресії, внаслідок чого їм безпідставно нараховано кошти на загальну суму понад 15 млн гривень.
Також за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони викрито організовану групу, до якої входили посадова особа фінансово-економічного відділу військової частини, а також офіцери та сержанти структурного підрозділу. Підозрювані безпідставно нарахували собі грошових виплат на понад 5 млн грн.
Зазначеним особам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Готуються клопотання про обрання запобіжних заходів. За вчинення протиправних дій винним загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Крім того, завершено досудове розслідування у 7 кримінальних провадженнях стосовно 7 осіб за фактами зловживань з бюджетними коштами. Обвинувальні акти скеровано до суду.
За матеріалами:
Finance.ua
