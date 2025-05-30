На Миколаївщині керівництво військової частини викрили на незаконному нарахуванні майже 8 мільйонів бойових виплат — Finance.ua

На Миколаївщині керівництво військової частини викрили на незаконному нарахуванні майже 8 мільйонів бойових виплат Сьогодні 10:45 — Кримінал

На Миколаївщині керівництво військової частини викрили на незаконному нарахуванні майже 8 мільйонів бойових виплат, Фото: dbr.gov.ua

Працівники Державного бюро розслідувань викрили масштабну схему незаконного нарахування бойових виплат у військовій частині на Миколаївщині.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За документами понад півсотні військових начебто брали участь у бойових діях, хоча насправді не перебували в районах ведення війни. Унаслідок цього держава втратила майже 8 мільйонів гривень.

Незаконна схема діяла протягом березня-червня 2024 року в одній з військових частин на Миколаївщині. Організував її начальник штабу спільно з братом, який обіймав посаду керівника одного з підрозділів цієї ж частини, та своїм помічником. Вони підробили документацію, що разом з півсотнею інших військовослужбовців частини начебто брали участь у бойових діях.

Начальнику штабу, який організував протиправну схему та його пособникам повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посад.

За скоєне їм загрожує до 6 років позбавлення волі.

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