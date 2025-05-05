На Донеччині затримали комбата, який за 40 тис. грн хабаря нараховував підлеглим безпідставні «бойові» — Finance.ua
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На Донеччині затримали комбата, який за 40 тис. грн хабаря нараховував підлеглим безпідставні «бойові»

Кримінал
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На Донеччині затримали комбата, який за 40 тис. грн хабаря нараховував підлеглим безпідставні «бойові»
На Донеччині затримали комбата, який за 40 тис. грн хабаря нараховував підлеглим безпідставні «бойові», Фото: gp.gov.ua
Командир батальйону однієї з бригад, що дислокується на Донеччині, налагодив незаконний заробіток на вигаданих «бойових» виплатах. Йому повідомлено про підозру за фактом отримання неправомірної вигоди, поєднаної із її вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, командир батальйону вимагав у підлеглих військовослужбовців по 40 тис. грн з нарахувань «бойових». У випадку несплати цієї суми підозрюваний погрожував переведенням в піхоту в райони ведення бойових дій. Лише за березень 2025 року командир незаконно отримав 920 тис. грн.
Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua
Правоохоронці затримали його під час отримання неправомірної вигоди. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі 50 млн грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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