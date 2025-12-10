Від початку року митники вилучили товарів на понад 1 млрд гривень Сьогодні 07:42 — Казна та Політика

Від початку року митники вилучили товарів на понад 1 млрд гривень

За 11 місяців 2025 року митні органи виявили 8 851 порушення митних правил на 10,9 млрд грн.

Про це повідомляє Державна митна служба.

У 3 194 справах про порушення митники тимчасово вилучили предмети на понад 1 млрд грн. Зокрема:

промислових товарів на 699 млн грн;

транспортних засобів на понад 171 млн грн;

продовольчих товарів на 77 млн грн;

валюти на 75 млн грн.

Читайте також Українських митників зобов’яжуть працювати з бодікамерами

У 1 880 справах про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митниці застосували адміністративне стягнення у вигляді штрафу на 56 млн грн. До Держбюджету стягнуто 58 млн грн з урахуванням справ, розглянутих за попередній період.

На розгляд до суду митниці передали 5 010 справ про порушення митних правил на суму понад 10,5 млрд грн. За результатами розгляду справ судами, у тому числі заведених у попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму 6,4 млрд грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.