Казна та Політика
18
Від початку року митники вилучили товарів на понад 1 млрд гривень
За 11 місяців 2025 року митні органи виявили 8 851 порушення митних правил на 10,9 млрд грн.
Про це повідомляє Державна митна служба.
У 3 194 справах про порушення митники тимчасово вилучили предмети на понад 1 млрд грн. Зокрема:
  • промислових товарів на 699 млн грн;
  • транспортних засобів на понад 171 млн грн;
  • продовольчих товарів на 77 млн грн;
  • валюти на 75 млн грн.
У 1 880 справах про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митниці застосували адміністративне стягнення у вигляді штрафу на 56 млн грн. До Держбюджету стягнуто 58 млн грн з урахуванням справ, розглянутих за попередній період.
На розгляд до суду митниці передали 5 010 справ про порушення митних правил на суму понад 10,5 млрд грн. За результатами розгляду справ судами, у тому числі заведених у попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму 6,4 млрд грн.
За матеріалами:
Finance.ua
