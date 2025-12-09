Зеленський впевнений, що Україна отримає заморожені кошти рф Сьогодні 11:34 — Казна та Політика

Зеленський впевнений, що Україна отримає заморожені кошти рф

Україна розраховує на позитивне рішення ЄС щодо використання заморожених російських активів для покриття бюджетного дефіциту.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на онлайн-брифінгу, повідомляє «Європейська правда».

За його словами, Київ поки не знає, у якому форматі може бути ухвалене рішення, однак його важливість для українських фінансів не викликає сумнівів.

Позиція України

Президент наголосив, що питання використання російських коштів буде одним із ключових під час зустрічей із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Антоніу Кошту.

Він підкреслив, що всі європейські лідери усвідомлюють необхідність ухвалення відповідного рішення, адже заморожені активи держави, яка завдала значної шкоди Україні, мають працювати на її відновлення.

Зеленський заявив, що Україна матиме серйозні фінансові проблеми у разі, якщо кошти не будуть залучені.

«Ми розраховуємо на ці гроші. Я не знаю, чи це буде репараційний кредит, чи це буде альтернатива — це залежить від єдності Європи і від деяких скептиків. Але я впевнений, що це питання буде вирішене… Лідери розуміють, що Україна без цих грошей не зможе. А вже джерело (шлях виділення. — Ред.) цих грошей — це питання до Європи», — пояснив президент.

За словами президента, отримані кошти можуть бути спрямовані на відбудову країни або на потреби оборони, якщо війна триватиме.

Нагадаємо, Бельгія неодноразово висловлювала сумніви щодо використання заморожених активів, адже найбільша частина (близько €180 млрд) зберігається у брюссельському кліринговому домі Euroclear. Країна побоюється, що може бути змушена відшкодувати ці кошти, якщо росія виграє суд. москва, своєю чергою, попереджає про можливі «дзеркальні» заходи у відповідь.

Раніше Finance.ua писав, що Європейська комісія представила два варіанти фінансування України у 2026−2027 роках. Кошти потрібні, аби допомогти Україні покрити фінансові потреби протягом наступних двох років: підтримати держбюджет, зміцнити оборонну промисловість, а також продовжити інтеграцію України в європейську оборонно-промислову базу.

У Єврокомісії вийшли на два рішення:

надати позику від ЄС, яка буде спиратися на бюджет ЄС («запас»);

репараційний кредит, за яким можна буде позичати залишки готівки у фінансових установах ЄС, які зберігають «заморожені» активи Центробанку росії.

