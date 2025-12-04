Єврокомісія пропонує два варіанти залучення коштів для України Сьогодні 08:05 — Казна та Політика

Єврокомісія пропонує два варіанти залучення коштів для України

Європейська комісія представила два варіанти фінансування України у 2026−2027 роках.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Кошти потрібні, аби допомогти Україні покрити фінансові потреби протягом наступних двох років: підтримати держбюджет, зміцнити оборонну промисловість, а також продовжити інтеграцію України в європейську оборонно-промислову базу.

У Єврокомісії вийшли на два рішення:

надати позику від ЄС, яка буде спиратися на бюджет ЄС («запас»);

репараційний кредит, за яким можна буде позичати залишки готівки у фінансових установах ЄС, які зберігають «заморожені» активи Центробанку росії.

За даними медіа, Європейська комісія давно пропонує позичити Україні 140 мільярдів євро коштом «заморожених» російських активів, але цьому противиться Бельгія.

Саме Бельгія має найбільшу частку заморожених активів росії у ЄС як власник фінансового депозитарію Euroclear, де вони зберігаються. У Брюсселі побоюються, що вони будуть відповідальними за будь-які юридичні та фінансові претензії, подані росією. Тому закликають, аби всі країни ЄС гарантували цю позику.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що репараційний кредит пропонують виділити «з надійними гарантіями», аби протидіяти реакції росії.

Вони включають: двосторонні внески держав-членів ЄС, резервний механізм з боку бюджету ЄС, правові гарантії від заходів у відповідь та нову заборону на передачу суверенних активів назад до росії. Детальніше пропозиції щодо гарантій будуть оприлюднені після того, як їх погодить Рада ЄС.

Лідери Євросоюзу зберуться 18 грудня, щоб ухвалити остаточне рішення щодо пропозицій Єврокомісії.

«Наші пропозиції відповідають міжнародному праву, максимізують тиск на росію та чітко сигналізують про те, що її агресія не переможе», — заявив Валдіс Домбровскіс, єврокомісар з питань економіки та продуктивності.

hromadske За матеріалами:

