⚡ Рада ухвалила бюджет на 2026 рік

Верховна Рада 3 грудня ухвалила у другому читанні та в цілому проєкт Закону про Державний бюджет на 2026 рік. Законопроєкт отримав 257 голосів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу в парламенті зазначив, що бюджет зберігає основні пріоритети, які були передбачені при поданні законопроєкту: забезпечення фінансування сектору безпеки і оборони, освіти, соціальний захист громадян тощо.

«На наступний рік нам потрібно згенерувати від міжнародних партнерів більше 45 млрд доларів», — наголосив міністр фінансів.

Документ, за його словами, є збалансованим, при цьому влада змушена зберігати великий дефіцит бюджету через продовження військової агресії рф, що забирає основний ресурс.

Доходи держбюджету складуть 2,918 трлн грн. Видатки бюджету складуть 4,781 трлн грн.

Граничний обсяг дефіциту держбюджету був збільшений майже на 6 млрд грн — до 1,9 трлн грн, таким чином, рівень дефіциту складає 18,5% ВВП.

Видатки на оборону та безпеку заплановані обсягом 2,8 трлн, це 27,2% до ВВП (+168,6 млрд грн до 2025 року).

Видатки також складуть:

соціальний захист — 467,1 млрд грн (+45 млрд грн);

охорону здоров’я — 258 млрд грн (+38,2 млрд грн);

освіту — 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн);

науку - 19,9 млрд грн (+5,4 млрд грн);

на ветеранську політику — 17,9 млрд грн (+6,1 млрд грн);

на підтримку економіки — 41,5 млрд грн.



«Другий пріоритет — сектор освіти, на який додано суттєвий ресурс, що дозволить виконати завдання щодо підвищення оплати праці педагогів не лише в школах, а і в цілому по сектору освіти», — сказав Марченко.

На соціальну підтримку громадян передбачено майже 470 млрд грн, на ветеранську політику — 19 млрд грн, що на 6,3 млрд грн більше, ніж у 2025 році.

На охорону здоров’я виділили майже 260 млрд грн.

Зарплати та пенсії

Показник мінімальної заробітної плати з 1 січня становитиме 8 647 грн. Після вирахування обов’язкових податків і зборів — 18% ПДФО та 5% військового збору працівники отримають приблизно 6 658,19 грн.

Мінімальна пенсія збільшиться на 234 грн з 2 361 грн до 2 595 грн. Також передбачена індексація з 1 березня для 10,3 млн отримувачів.

Крім того, передбачаються такі суми:

середня зарплата по Україні — 30 032 грн (+4 146 грн);

середня виплата, за якої можливе бронювання працівників — 21 617,50 грн (+1 617,50 грн);

зарплати медиків первинної та екстреної допомоги — 35 000 грн.

Прожитковий мінімум:

загальний ПМ — 3 209 грн на одну людину;

для дітей до 6 років — 2 817 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 3 512 грн;

для працездатних громадян — 3 328 грн;

для осіб, які втратили працездатність — 2 595 грн;

для розрахунку компенсацій у зонах радіоактивного забруднення — 1 600 грн.

