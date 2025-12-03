0 800 307 555
рф «проїдає» стратегічні запаси золота

Золото
Центробанк росії відкрив доступ до металу для банків, держкомпаній та окремих інвестиційних структур. Цей крок є значною зміною у фінансовій політиці, оскільки раніше ЦБ РФ лише накопичував золото, отримуючи його від Міністерства фінансів.
За інформацією Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ), ЦБ РФ відкрив доступ до металу для банків, держкомпаній та окремих інвестиційних структур.
Для регулятора країни-агресора це вимушений крок: золото фактично перетворюється на інструмент підтримки рубля, латання ліквідності корпорацій та покриття бюджетних потреб в умовах стрімкого вичерпання інших ресурсів.
До 2025 р. ЦБ рф не продавав золото комерційним учасникам ринку — він лише приймав його від міністерства фінансів, нарощуючи власні резерви. Тепер же регулятор переходить до розпродажу, тоді як Фонд національного добробуту (ФНД) стрімко втрачає ліквідні активи: з 113,5 млрд дол. у 2022 році до 51,6 млрд дол. у 2025-му. Обсяги золота в структурі фонду за цей час скоротилися на 57% - із 405,7 т до 173,1 т.
Масштаби цього розпродажу є значними. За прогнозами, лише протягом 2025 р. обсяги продажів можуть сягнути орієнтовно 30 млрд дол., що еквівалентно близько 230 тоннам дорогоцінного металу. У 2026 р. ця тенденція, ймовірно, продовжиться з очікуваними обсягами щонайменше 15 млрд дол. (115 тонн).
Така масштабна монетизація резервів пришвидшує виснаження запасів, які і без того перебувають під тиском санкцій та падіння доступних валютних інструментів.
«Стратегія продажу золота нібито дає змогу оперативно підживлювати бюджет і утримувати стабільність рубля, проте формує довгострокові ризики: поглиблює дефіцит ліквідних резервів, робить державні фінанси більш залежними від розпродажу активів та обмежує можливості для майбутніх інтервенцій. Фактичне „проїдання“ резервів — включно із золотом, що десятиліттями вважалося недоторканим — підкреслює, наскільки звуженим став фінансовий простір Москви в умовах санкційного тиску», — зазначає СЗРУ.
Центральний банк рф здійснює продаж золота напряму, роблячи його доступним для низки ключових гравців внутрішнього ринку, зокрема російських банків, державних компаній та визначених інвестиційних структур.
Цей безпрецедентний крок має глибокі економічні передумови та потенційні довгострокові наслідки. Насамперед аналітики розглядають цей продаж як вимушений захід, спрямований на отримання гостро необхідної ліквідності.
За матеріалами:
Корреспондент.net
