0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Допомога Україні обійдеться Європі вдвічі дешевше, ніж поступки рф, — New York Post

96
Допомогти Україні перемогти росію — це для Європи менш витратна перспектива, ніж іти на поступки Кремлю, йдеться в новому дослідженні Норвегії під назвою «Вибір Європи».
Про це пише New York Post.
Фінансування військових дій України протягом чотирьох років обійдеться європейським урядам у 606−972 млрд доларів, але зміцнення її східного флангу, якщо Москва доб’ється свого, обійдеться їм майже вдвічі дорожче — від 1,4 до 1,8 трлн доларів.
«Нещодавній мирний план із 28 пунктів, запропонований адміністрацією Трампа, ілюструє гостру необхідність для Європи взяти на себе ініціативу і взяти на себе відповідальність за дипломатичні зусилля з припинення незаконної війни, що ведеться росією», —
йдеться в дослідженні, опублікованому Норвезьким інститутом міжнародних відносин і консультантами з Corisk.

Дослідники заявили, що адміністрація президента США Дональда Трампа «відірвана від реальних проблем», і провели своє дослідження, виходячи з припущення, що Україна практично не отримає підтримки від Сполучених Штатів.
У доповіді передбачається гіпотетична поступова перемога росії без збільшення військової підтримки України, яка може обійтися Європейському союзу в 1,8 трлн доларів.
«За такого сценарію мільйони біженців залишать Україну і хлинуть до Європи, що, на думку дослідників, обійдеться урядам у мільярди доларів. Кремль посилить геополітичну перевагу росії і може переключити увагу на Арктику або Прибалтику, що призведе до збільшення оборонних витрат країн НАТО для забезпечення безпеки західних кордонів».
У доповіді йдеться про те, що якщо Європейський союз зможе отримати до 972 мільярдів доларів протягом чотирьох років на фінансування українських збройних сил, то вирішальна перемога цілком досяжна для Києва. Ці кошти дадуть змогу мільйонам біженців повернутися додому і стабілізувати ситуацію в регіоні, залучаючи іноземні інвестиції.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems