«Укрпошта» отримала письмове застереження від НБУ

«Укрпошта» отримала письмове застереження від НБУ

Національний банк України застосував до АТ «Укрпошта» захід впливу у вигляді письмового застереження. Причиною стало порушення вимог законодавства України, яке регулює діяльність на платіжному ринку.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Виявлені порушення

Департамент інтегрованого нагляду за банками НБУ під час безвиїзного нагляду за діяльністю установи встановив порушення вимог таких документів:

Закону України «Про платіжні послуги»;

постанови Правління Національного банку України від 10.10.2024 № 123 «Про затвердження Положення про вимоги до системи управління надавача фінансових платіжних послуг», а також положення, яке затверджене цією постановою;

постанови Правління Національного банку України від 14.06.2024№ 67 «Про затвердження Положення про організацію забезпечення безперебійного функціонування в умовах особливого періоду банківської системи України, діяльності небанківських фінансових установ та інших осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України», а також положення, яке затверджене цією постановою;

Положення про здійснення Національним банком України безвиїзного нагляду на платіжному ринку за небанківськими надавачами платіжних послуг, надавачами обмежених платіжних послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 05.05.2023 № 60 (зі змінами);

Положенням про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 07.10.2022 № 217 (зі змінами);

Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18.12.2018 № 140 (у редакції, що діяла до 31.07.2025).

Вимоги до Укрпошти

Укрпошта зобов’язана усунути порушення законодавства, яке регулює діяльність на платіжному ринку, і вжити заходів для недопущення таких порушень у подальшій роботі.

На виконання цих вимог відведено не більше 60 календарних днів з дати отримання рішення Комітету. Рішення набрало чинності 1 грудня 2025 року.

Нагадаємо, раніше генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський заявив , що компанія очікує завершити рік з прибутком. Смілянський зазначив, що інформацію про дефолт він оцінює різко. За його словами, компанія вдячна кредиторам за підтримку, а сам факт, що приватні технологічні компанії звертаються до Укрпошти по поради з цифровізації, свідчить про суттєвий прогрес.

Він також додав, що Національний банк активно підтримує національні інвестиції. На його думку, найкраща відповідь на звинувачення та чутки про дефолт це закінчити рік з прибутком і продемонструвати стабільну роботу.

