Маск підтвердив, що компанія не планує створювати електричний мотоцикл. При цьому причина криється не в технічних можливостях інженерів — щодо їхнього рівня в нього немає жодних сумнівів.
Ще чотири роки тому Ілон Маск розповідав, що в юності захоплювався велосипедами та поїздками бездоріжжям, а у 17 років у нього з’явився мотоцикл. Одного разу він ледь не потрапив під вантажівку, після чого вирішив, що Tesla ніколи не повинна займатися виробництвом електромотоциклів.
Попри це, прихильники бренду час від часу знову повертаються до цієї теми. В одній із таких дискусій Маск ще раз пояснив свою позицію.
З роками його думка не змінилася. За словами бізнесмена, проблема полягає не у відсутності технологій, а в самій концепції мотоцикла, яку він вважає небезпечною. Коментуючи згенерований штучним інтелектом ролик, де він їде на футуристичному одноколісному мотоциклі Tesla, Маск відповів: «Цього ніколи не станеться, адже ми не можемо зробити мотоцикли безпечними».
Водночас, незважаючи на власний негативний досвід, Ілон Маск визнає, що кросові мотоцикли можуть бути відносно безпечними за умови обережної їзди.
До слова, системи автопілота Tesla вже неодноразово критикували за потенційну небезпеку для мотоциклістів. Відомі кілька смертельних ДТП, коли автомобілі Tesla в режимі автопілота врізалися в мотоцикли ззаду, плутаючи їхні задні ліхтарі з фарами машин, що перебували на значній відстані.
