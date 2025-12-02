0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чому Tesla ніколи не випустить мотоцикл — пояснення Маска

Фондовий ринок
60
Маск підтвердив, що компанія не планує створювати електричний мотоцикл. При цьому причина криється не в технічних можливостях інженерів — щодо їхнього рівня в нього немає жодних сумнівів.
Ще чотири роки тому Ілон Маск розповідав, що в юності захоплювався велосипедами та поїздками бездоріжжям, а у 17 років у нього з’явився мотоцикл. Одного разу він ледь не потрапив під вантажівку, після чого вирішив, що Tesla ніколи не повинна займатися виробництвом електромотоциклів.
Попри це, прихильники бренду час від часу знову повертаються до цієї теми. В одній із таких дискусій Маск ще раз пояснив свою позицію.
З роками його думка не змінилася. За словами бізнесмена, проблема полягає не у відсутності технологій, а в самій концепції мотоцикла, яку він вважає небезпечною. Коментуючи згенерований штучним інтелектом ролик, де він їде на футуристичному одноколісному мотоциклі Tesla, Маск відповів: «Цього ніколи не станеться, адже ми не можемо зробити мотоцикли безпечними».
Водночас, незважаючи на власний негативний досвід, Ілон Маск визнає, що кросові мотоцикли можуть бути відносно безпечними за умови обережної їзди.
До слова, системи автопілота Tesla вже неодноразово критикували за потенційну небезпеку для мотоциклістів. Відомі кілька смертельних ДТП, коли автомобілі Tesla в режимі автопілота врізалися в мотоцикли ззаду, плутаючи їхні задні ліхтарі з фарами машин, що перебували на значній відстані.
За матеріалами:
ITsider.
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems