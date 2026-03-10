Які IT-компанії мали найбільший виторг у 2025 році
Сукупний виторг десяти найбільших IT-компаній України за 2025 рік становив 55,54 млрд грн.
Про це повідомляє Dou з посиланням на дані Опендатабот.
Хто очолив рейтинг
Перше місце за виторгом посіла GlobalLogic Україна. Її дохід становив 10,88 млрд грн, хоча це на 6,74% менше, ніж торік.
Друге місце зайняла EPAM Systems із виторгом 10,22 млрд грн. Компанія також показала зниження — на 9,94%.
Третю позицію посіла інша структура Epam — Epam Digital, яка отримала 9,24 млрд грн виторгу. На відміну від інших лідерів, компанія продемонструвала зростання на 22,79%.
Загалом до десятки найбільших IT-компаній України за виторгом увійшли:
|Назва юридичної особи
|Виторг (млрд грн)
|ТОВ «Глобаллоджик Україна»
|10,88
|ТОВ «Епам системз»
|10,22
|ТОВ «Епам діджитал»
|9,24
|ТОВ «Люксофт солюшнс»
|4,85
|ТОВ «Кілобайт1024»
|4,41
|ТОВ «Софтсерв діджітал»
|3,75
|ТОВ «Терра-е-софт»
|3,55
|ТОВ «Тієтоеврі кріейт Україна»
|3,01
|ТОВ «Софтсерв матрікс»
|2,85
|ТОВ «Інститут інформаційних технологій „Інтелліас“»
|2,77
Нагадаємо, що за 2024 рік сукупний дохід десяти найбільших IT-компаній становив 56,48 млрд грн. Перші три компанії також були GlobalLogic, Epam Systems та Epam Digital.
