Які IT-компанії мали найбільший виторг у 2025 році

Сукупний виторг десяти найбільших IT-компаній України за 2025 рік становив 55,54 млрд грн.
Про це повідомляє Dou з посиланням на дані Опендатабот.

Хто очолив рейтинг

Перше місце за виторгом посіла GlobalLogic Україна. Її дохід становив 10,88 млрд грн, хоча це на 6,74% менше, ніж торік.
Друге місце зайняла EPAM Systems із виторгом 10,22 млрд грн. Компанія також показала зниження — на 9,94%.
Третю позицію посіла інша структура Epam — Epam Digital, яка отримала 9,24 млрд грн виторгу. На відміну від інших лідерів, компанія продемонструвала зростання на 22,79%.
Загалом до десятки найбільших IT-компаній України за виторгом увійшли:
Назва юридичної особиВиторг (млрд грн)
ТОВ «Глобаллоджик Україна»10,88
ТОВ «Епам системз»10,22
ТОВ «Епам діджитал»9,24
ТОВ «Люксофт солюшнс»4,85
ТОВ «Кілобайт1024»4,41
ТОВ «Софтсерв діджітал»3,75
ТОВ «Терра-е-софт»3,55
ТОВ «Тієтоеврі кріейт Україна»3,01
ТОВ «Софтсерв матрікс»2,85
ТОВ «Інститут інформаційних технологій „Інтелліас“»2,77
Нагадаємо, що за 2024 рік сукупний дохід десяти найбільших IT-компаній становив 56,48 млрд грн. Перші три компанії також були GlobalLogic, Epam Systems та Epam Digital.
За матеріалами:
Dou
БізнесIT
