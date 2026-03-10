Які IT-компанії мали найбільший виторг у 2025 році Сьогодні 09:32 — Фондовий ринок

Перше місце за виторгом посіла GlobalLogic Україна

Сукупний виторг десяти найбільших IT-компаній України за 2025 рік становив 55,54 млрд грн.

Про це повідомляє Dou з посиланням на дані Опендатабот.

Хто очолив рейтинг

Перше місце за виторгом посіла GlobalLogic Україна. Її дохід становив 10,88 млрд грн, хоча це на 6,74% менше, ніж торік.

Друге місце зайняла EPAM Systems із виторгом 10,22 млрд грн. Компанія також показала зниження — на 9,94%.

Третю позицію посіла інша структура Epam — Epam Digital, яка отримала 9,24 млрд грн виторгу. На відміну від інших лідерів, компанія продемонструвала зростання на 22,79%.

Загалом до десятки найбільших IT-компаній України за виторгом увійшли:

Назва юридичної особи Виторг (млрд грн) ТОВ «Глобаллоджик Україна» 10,88 ТОВ «Епам системз» 10,22 ТОВ «Епам діджитал» 9,24 ТОВ «Люксофт солюшнс» 4,85 ТОВ «Кілобайт1024» 4,41 ТОВ «Софтсерв діджітал» 3,75 ТОВ «Терра-е-софт» 3,55 ТОВ «Тієтоеврі кріейт Україна» 3,01 ТОВ «Софтсерв матрікс» 2,85 ТОВ «Інститут інформаційних технологій „Інтелліас“» 2,77

Нагадаємо, що за 2024 рік сукупний дохід десяти найбільших IT-компаній становив 56,48 млрд грн. Перші три компанії також були GlobalLogic, Epam Systems та Epam Digital.

Dou За матеріалами:

