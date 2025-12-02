Нові Honor GT 2 отримають потужну зарядку та батареї Сьогодні 23:23 — Фондовий ринок

Нові Honor GT 2 отримають потужну зарядку та батареї

Серія Honor GT 2 може дебютувати вже цього місяця, і хоча компанія ще нічого офіційно не підтвердила, в мережі з’являється все більше витоків. Тепер смартфони з модельними номерами AAK-AN00 і AAP-AN00, які нібито входять до цієї лінійки, засвітилися в базі китайської сертифікації 3C. Завдяки цьому стали відомі ключові деталі щодо зарядки.

Згідно з даними 3C, обидві моделі підтримують 100-ватну дротову зарядку. Також джерела повідомляють, що смартфони отримають дуже великі акумулятори — щонайменше 8500−10 000 мА*г, що значно вище за показники більшості флагманів.

У витоках зазначається, що Honor GT 2 працюватиме на Snapdragon 8 Elite, а старша версія GT 2 Pro — на топовому Snapdragon 8 Elite Gen 5. Очікується також металевий корпус, пласкі екрани, 3D ультразвуковий сканер та 50-МП камера зі збільшеним сенсором. Лінійці приписують і захист за стандартами IP68/IP69.

